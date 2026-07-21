Servispersonal med kaffe erfarenhet
Brunchoteket Linné AB / Servitörsjobb / Göteborg Visa alla servitörsjobb i Göteborg
2026-07-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brunchoteket Linné AB i Göteborg
Brunchoteket söker nu förstärkning till vårt team! Vi letar efter dig som vill arbeta cirka 75% dagtid och som har erfarenhet av både hantering av kaffe, servering och du måste vara minst 20 år – det är kraven för tjänsten.
Du är trygg bakom espressomaskinen, van vid bordsservering och gillar att hålla ett högt tempo med ett leende. Hos oss är gästens upplevelse alltid i fokus, och vi söker dig som vill vara med och skapa den där extra feelgood-känslan vid varje brunch.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet med kaffe
Har erfarenhet av servering med bordsservice
Är tillgänglig för dagtidsarbete, cirka 75%
Trivs i ett team och gillar när det händer mycket
Vi erbjuder:
Arbete i ett växande och energiskt brunchkoncept
Kollektivavtal finns
Ett härligt gäng med fokus på gemenskap och service
Möjlighet till fler timmar för rätt person Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: karin@brunchoteket.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brunchoteket Linné AB
(org.nr 556904-1527)
Linnegatan 56 (visa karta
)
413 08 GÖTEBORG Arbetsplats
Brunchoteket Jobbnummer
10008085