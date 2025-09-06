Servispersonal Fisky Business Dockan
2025-09-06
Fisky Business söker nya lagkamrater!
Vi på Fisky Business har rullat länge - från vår food truck för många år sen, via sommarrestaurangen på Hanö, till att vi nu äntligen hittat hem året runt i Dockan. Här har vi skapat en plats där vi blandar hållbar mat & dryck med värme, humor och en stor dos kärlek till hantverket.
Hos oss är nästan allt gjort från grunden, våra råvaror är MSC-märkta, våra viner hållbart producerade, ölen närbryggd och inredningen till största del återbrukad. Vi gillar det äkta helt enkelt - både i det vi serverar och i hur vi möter våra gäster.
Efter en riktigt härlig sommar väntar en höst och vinter full av quiz, vin- och ölprovningar, samarbeten och middagar med hög stämning. För att möta detta letar vi nu efter nya kollegor både i form av extra personal och på hel/deltid.
Vi tror att du som passar in hos oss:
Har flera års erfarenhet inom restaurang eller service
Pratar flytande svenska och gärna engelska
Brinner för god dryck - öl, vin eller kaffe - och är nyfiken på att lära dig mer
Tycker att hållbarhet känns meningsfullt, inte bara som trend
Är trygg i dig själv, gillar att ta snabba beslut och vet att service är mer än ett leende - det är känslan man lämnar gästen med
Vi erbjuder:
Marknadsmässig lön
Friskvårdsbidrag
Tjänstepension
Ett varierande schema och en arbetsplats där skratt, gemenskap och stolthet över det vi gör är minst lika viktiga som menyerna
Är det här du? Skicka ditt CV till restaurangchef Linn: linn@fiskybusiness.nu
Vi börjar med intervjuer 1/10 och hoppas på start så snart som möjligt - men för rätt person kan vi vänta in lite.
Kom och bli en del av vårt fiskiga men seriösa äventyr. Det är lite mer än bara ett jobb - det är en plats att växa på. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: Linn@fiskybusiness.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Fisky Dockan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fisky Business AB
(org.nr 556968-2601)
Dockgatan 1 (visa karta
)
211 12 MALMÖ Jobbnummer
9495880