Servispersonal
Krokhuset Restaurang AB / Restaurangbiträdesjobb / Falkenberg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falkenberg
2026-07-27
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Peder & Co söker trevliga, sociala och drivna serviser som vill jobba extra på kvällar och helger. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet — det viktigaste är att du gillar att möta människor, är positiv och kan arbeta i ett högt tempo när restaurangen fylls på.
Vi söker dig som:
Är glad, social och trygg i mötet med gäster
Har ett professionellt och varmt bemötande
Trivs när det är mycket som händer och tempot är högt
Är noggrann, ansvarstagande och gillar att jobba i team
Har erfarenhet av restaurang — ett plus, men inget krav
Kan hoppa in vid behov på kvällar och helger
Vi erbjuder:
Ett roligt extrajobb i en krog med puls och energi
Ett stöttande team och en arbetsplats där man har kul
Möjlighet att utvecklas inom service och restaurangarbetePubliceringsdatum2026-07-27Om företaget
Peder & Co är en levande krog i hjärtat av Ullared där det alltid händer något. Vi kör livespelningar, dryckesprovningar, temakvällar och mycket annat som skapar en härlig puls och gör varje kväll unik. Vi brinner för god mat, bra dryck och en varm atmosfär — och nu söker vi fler som vill vara med och skapa kvällar som gästerna minns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26
E-post: alexander@pederoco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Krokhuset Restaurang AB
(org.nr 556490-4711), https://www.pederoco.se/
Danska Vägen 7 (visa karta
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311 60 ULLARED Jobbnummer
10013475