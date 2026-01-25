Servis- och kökspersonal sökes till Dalslands Skafferi
Dalslands Skafferi söker nu servispersonal och kökspersonal för arbete under våren och sommaren 2026. Vi söker både dig som vill arbeta mer kontinuerligt under sommaren och dig som vill jobba extra vid behov, exempelvis kvällar och helger.
Verksamheten har både restaurang och extrajobb i samband med event, vilket innebär ett varierande och stundtals högt arbetstempo.Dina arbetsuppgifter
Servis:
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och kassahantering
Förberedelser och enklare bararbete
Städning och avslut av pass
Kök:
Förberedelse och tillagning av mat
Arbete enligt rutiner och recept
Disk och kökshygien
Samarbete i köksteamet vid högt tempo
Vi söker dig som:
Har någon form av erfarenhet från restaurang, servering eller kök
Är ansvarstagande, flexibel och serviceinriktad
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Kan arbeta kvällar, helger och vid event
Är en lagspelare med positiv inställning
Erfarenhet är meriterande men inte alltid ett krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigt.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i en etablerad restaurang
Möjlighet till både sommarjobb och extrajobb
Ett sammansvetsat team och god arbetsmiljö
Möjlighet till fler arbetspass för dig som vill jobba mer under sommarenSå ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till: info@dalslandsskafferi.com
Märk mejlet med "Jobbansökan - servis/kök".
Berätta kort om dig själv och din tidigare erfarenhet.
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
E-post: info@dalslandsskafferi.com Omfattning
