Servis- & barpersonal till fjällen
Månsson & Co AB / Servitörsjobb / Härjedalen
Funäsfjällen och Bruksvallarna väntar på dig!
Vill du njuta av Funäsfjällen i vinter?
FIDE - Restaurang och Bar är den lilla mysiga restaurangen i Bruksvallarna som för femte året ska servera god mat i vad som lätt kan beskrivas som ett vardagsrum. Vi är prestigelösa och strävar varje dag för att leverera ett avslappnat värdskap där gästen känner sig "som hemma".
Vi söker dig som vill jobba i ett litet men glatt gäng, är prestigelös, social och som vill hänga i Funäsfjällen i vinter. Erfarenhet är ett plus, men du som person är viktigare.
Vi erbjuder personalboende i Bruksvallarna, liftkort ( Funäsdalen, Tänndalen, Tännäskröket, Ramundberget ) och en fantastisk utsikt över fjällen från jobbet.
Anställning är från mitten av december till mitten av april. Därefter kan det finnas möjlighet att jobba sommarsäsong på Gotland, eller i helårsverksamhet i Uppsala.
Vi hörs!
PS. Du kan läsa mer om vår restaurang på www.fiderestaurang.se
