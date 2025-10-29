Servis- & barpersonal till fjällen

Månsson & Co AB / Servitörsjobb / Härjedalen
2025-10-29


Funäsfjällen och Bruksvallarna väntar på dig!
Vill du njuta av Funäsfjällen i vinter?
FIDE - Restaurang och Bar är den lilla mysiga restaurangen i Bruksvallarna som för femte året ska servera god mat i vad som lätt kan beskrivas som ett vardagsrum. Vi är prestigelösa och strävar varje dag för att leverera ett avslappnat värdskap där gästen känner sig "som hemma".
Vi söker dig som vill jobba i ett litet men glatt gäng, är prestigelös, social och som vill hänga i Funäsfjällen i vinter. Erfarenhet är ett plus, men du som person är viktigare.
Vi erbjuder personalboende i Bruksvallarna, liftkort ( Funäsdalen, Tänndalen, Tännäskröket, Ramundberget ) och en fantastisk utsikt över fjällen från jobbet.
Anställning är från mitten av december till mitten av april. Därefter kan det finnas möjlighet att jobba sommarsäsong på Gotland, eller i helårsverksamhet i Uppsala.
Vi hörs!
PS. Du kan läsa mer om vår restaurang på www.fiderestaurang.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka in din ansökan via länken i annonsen

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Månsson & Co AB (org.nr 559299-4866)
846 72  FUNÄSDALEN

Arbetsplats
Fide - Restaurang & Bar

Jobbnummer
9579273

