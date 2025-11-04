Servis till WÜRST

Holy Würst AB / Servitörsjobb / Göteborg
2025-11-04


Vi söker dig som vill jobba hos oss på WÜRST!
www.wurst.se
Vi på Restaurang WÜRST söker nu personal! Om du gillar att ge utmärkt service och vill vara en del av vårt glada och energiska team, är detta en möjlighet för dig!

Publiceringsdatum
2025-11-04

Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och välkomna gäster med ett vänligt bemötande.
• Ta beställningar och servera mat och dryck.
• Se till att gästerna har en trevlig upplevelse under hela sitt besök.
• Hålla ordning på bord och matsal.
• Samarbeta med kökspersonal för att säkerställa en smidig och effektiv service.
Vi söker dig som:
• Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger.
• Har ett serviceinriktat och positivt sätt.
• Är stresstålig och trivs i ett högt tempo.
• Har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen (meriterande men inte ett krav).
• Talar svenska och engelska.

Vi erbjuder:
• En rolig och dynamisk arbetsmiljö.
• Möjlighet till extra timmar och schemalagda pass vid behov. Mestadels Fredag-Lördag
• Bra arbetsvillkor och en trevlig arbetsplats.

Är du intresserad?
Skicka din ansökan och CV till marijankucinski@hotmail.com

Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
E-post: marijankucinski@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Holy Würst AB (org.nr 559099-2540)
Djupedalsgatan 4 (visa karta)
413 07  GÖTEBORG

Jobbnummer
9589025

