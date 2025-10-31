Servis till Tolv Stockholm/O 'Learys
Stockholm Super Dome AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Super Dome AB i Stockholm
Vill du vara en del av en arbetsplats som inte bara erbjuder ett jobb, utan en livserfarenhet? Välkommen till en arbetsplats där öppenhet, positivitet och energi är vår drivkraft.Publiceringsdatum2025-10-31Om företaget
På O'Learys Tolv Stockholm tror vi på att arbeta tillsammans, skapa minnesvärda stunder och ha riktigt roligt på jobbet. Vi är en destination där människor kommer för att skapa minnen och uppleva något utöver det vanliga. Vårt team är hjärtat av allt vi gör - vi värdesätter teamarbete och ömsesidigt stöd. Vi tror på att skapa en varm och välkomnande atmosfär för våra gäster samtidigt som vi strävar efter att överträffa deras förväntningar. Om du delar vår passion för att skapa minnesvärda upplevelser och har en stark inriktning på service (vilket innebär att du skapar positiva relationer både med gäster och kollegor) då är du precis den typen av person vi söker för att bli en värdefull del av vårt team.
Om tjänsten:
Vi söker fler kollegor som vill vara en del av vårt härliga team och är intresserade av att arbeta extra vid behov, med start enligt överenskommelse och möjlighet till deltidstjänst framåt hösten. Du kommer att vara en del av det främsta ledet som möter våra gäster och du kommer att se till att dem får en fantastisk upplevelse hos oss. Som servis hos oss har du fullt fokus på gästerna och bemöter deras önskemål professionellt.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
Välkomna och uppmärksamma våra gäster med vänlighet och professionalitet.
Hjälpa gästerna till bords, presentera menyn och ta beställningar.
Servera mat och dryck.
Driva din station själv eller tillsammans med en kollega.
Kvalifikationer:
Tidigare arbetat inom service och har minst två års arbetslivserfarenhet från servitörsyrket.
God kassavana och är van vid att hantera en stor omsättning på gäster.
Flytande svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Tidigare erfarenhet från O 'Learys eller annan franchiseverksamhet är meriterande.
Personliga egenskaper:
För att passa in i vårt team är vi övertygade om att du är en person som trivs med att möta nya människor och har en naturlig förmåga att skapa goda relationer. Oavsett om du står inför lugna eller stressiga situationer, agerar du alltid professionellt och servicefokuserat, med målet att ge våra gäster den allra bästa upplevelsen. Din förmåga att vara flexibel och hantera flera arbetsuppgifter samtidigt är en nyckel till framgång hos oss.
Vi kan erbjuda dig:
• Kollektivavtal med Visita-HRF, vilket ger dig trygghet och förmåner.
• Personalrabatter och andra förmåner inom restaurangen.
• En dynamisk och stimulerande arbetsmiljö.
• Möjlighet till deltidstjänst framåt hösten.
• En välkomnande arbetskultur där lagarbete och gemenskap värdesätts.
Övrigt:
Vi söker 3-5 kollegor till denna roll. Arbetstiderna är varierande i enlighet med våra öppettider och förlagda till dagtid, kvällstid och helger.
Vi ser fram emot möjligheten att välkomna dig till vårt team och låta dig vara en del av en arbetsplats där du inte bara får ett jobb, utan en chans att växa och utvecklas!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via mail samt att videofrågan ska besvaras för att din ansökan ska kunna hanteras. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Super Dome AB
(org.nr 556875-8162) Jobbnummer
9584030