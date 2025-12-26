Servis till Surflogiet
Servitörsjobb / Gotland
2025-12-26
Precis vid stranden på Gotlands västra sida i skuggan av de hundra år gamla martallarna ligger Surflogiet. Ett litet paradis med rötterna i surfkulturen, ett stort hjärta för livsstilen och hur vi tar hand om jorden vi lever på.
Verksamheten består av 28 bäddar fördelat på 11 tält, 1 eventtält för grupp och konferens, 1 beach bar med restaurang, 1 kök, 1 aktivitetsavdelning.
Servitör/Servitris
Du är personen som tar hand om våra gäster i vår restaurang, du har nära till ett leende och möter våra gäster som den du är. Du gillar story-telling, människor och service. Du är bekväm i att ge rekommendationer till gästen och förstår att mer-service ger nöjdare gäster.
Du gillar att ge bra service och att skapa en minnesvärd stund till dina gäster.
Som serveringspersonal på Surflogiet har du en tydlig uppgift att ta hand om och ge förstklassig service till dina gäster. Du vet vad som finns på menyn, har koll så att alla har i glasen och att ditt område är snyggt, avplockat och fyllt med nöjda gäster. Du tar dig tid för och har lätt för att prata med människor.
Du har en utvecklad känsla för service, är flexibel och ser till så att verksamheten levererar förstklassig service på ett personligt sätt.
Vi söker någon som är en social fjäril, självsäker och passionerad över att leverera utmärkt service. Du trivs i en snabb arbetsmiljö, där du alltid sätter gästupplevelsen först samtidigt som du arbetar som en del av ett sammansvetsat team. Med goda kunskaper om mat och dryck delar du självsäkert med dig av din expertis till gäster.
Flytande svenska och engelska är viktigt, och din drivkraft och fokus på resultat hjälper dig att lyckas i rollen.
Vi erbjuder även personalboende i Tofta för våra medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
För enkelhetens skull använd formuläret på våran hemsida under fliken "work"
E-post: hedda@surflogiet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SERVIS 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surflogiet AB
(org.nr 556925-5085), https://www.surflogiet.se
Eskelhem Toftavägen 374 (visa karta
)
622 66 GOTLANDS TOFTA Jobbnummer
9663898