Servis till Fjällnäs - Vintersäsong 2025/2026
Fjällnäs Drift AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2025-09-22
Vi söker glada, positiva medarbetare till vår restaurang och kan erbjuda anställning från ca mitten av december 2025. Är du en person som är positiv, kreativ och ansvarsfull med stort intresse för service, mat & dryck? Följ med oss på vår resa!
På Fjällnäs fokuserar vi på gästupplevelsen och vi vill hellre berätta än att informera; i samtal med gäster och kollegor. Här arbetar vi nära varandra med det gemensamma målet; att skapa en unik och exklusiv upplevelse för våra gäster.
Till vår vackra restaurang med utsikt över fjällsjön Malmagen och Rutfjället söker vi personer med ett självklart intresse - att ge våra gäster ett unikt restaurangbesök varje dag. Frukost, lunch och middag. Vi tror du är en person som har en egen förmåga att se vad som behöver göras, är stresstålig, ställer upp när det behövs och gilla att arbeta över avdelningsgränserna. Extra toppen är det med goda kommunikationssätt.
Hos oss uppskattar vi kollegor som:
• Har ett genuint intresse för service, mat & dryck.
• Förstår att samarbete och laganda skapar värde för gästen och dig själv.
• Är engagerad och gillar att ta initiativ.
• Talar svenska flytande och har mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift.
• Uppskattar att tillbringa tid i fjällen. Här finns mycket att upptäcka under lediga dagar. Vandring, cykel, fiske osv.
Vi har gäster från hela världen vilket gör att kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Vi erbjuder personalboende med WIFI, närhet till fjället och kollegor som bryr sig om varandra. Schyssta avtal via Visita.
Möjlighet till förlängning kan finnas om förutsättningarna är rätt för dig och oss.
Vi erbjuder både heltid och deltidsanställningar.
Om oss - Fjällnäs, Sveriges första högfjällshotell, är en exklusiv fristad där man nära naturen upplever dess ständiga och dramatiska växlingar. Under åtta olika årstider lever vi med den orörda vildmarken precis utanför dörrtröskeln.
Vi erbjuder totalt 41 rum och 97 bäddar fördelade på 6 byggnader, alla i anslutning till Fjällnäs huvudbyggnad Näset. I Näset finns våra lounger och vår restaurang där vi serverar frukost, lunch, Fjällnäs Middagsmeny. Vi blandar det moderna köket med fjällets smaker och låter råvarorna stå i centrum. Vi söker alltid efter hög kvalité, helst från lokala producenter och gärna ekologiska för att skapa ett Nordiskt kök med traditioner.
För mer information besök gärna fjallnas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: work@fjallnas.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis 2022/2023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fjällnäs Drift AB
(org.nr 556687-5331), http://www.fjallnas.se
Malmagsvägen 33 (visa karta
)
846 98 TÄNNDALEN Arbetsplats
Fjällnäs Resort AB Kontakt
Christopher Smeds Bjerlo work@fjallnas.se Jobbnummer
9521233