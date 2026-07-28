Servis till Fisky Business Dockan
Fisky Business AB / Servitörsjobb / Malmö Visa alla servitörsjobb i Malmö
2026-07-28
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🐟✨ Fisky Business söker nya lagkamrater! ✨🐟
Vi på Fisky Business har rullat länge – från vår food truck för många år sen, via sommarrestaurangen på Hanö, till att vi nu äntligen hittat hem året runt i Dockan. Här har vi skapat en plats där vi blandar hållbar mat & dryck med värme, humor och en stor dos kärlek till hantverket.
Hos oss är nästan allt gjort från grunden, våra råvaror är MSC-märkta, våra viner hållbart producerade, ölen närbryggd och inredningen till största del återbrukad. Vi gillar det äkta helt enkelt – både i det vi serverar och i hur vi möter våra gäster.
Nu till sensommaren/hösten söker vi efter nya kollegor både i form av extra personal
Vi tror att du som passar in hos oss:
💙 Har flera års erfarenhet inom restaurang eller service
💙 Pratar flytande svenska och gärna engelska
💙 Brinner för god dryck – öl, vin eller kaffe – och är nyfiken på att lära dig mer
💙 Tycker att hållbarhet känns meningsfullt, inte bara som trend
💙 Är trygg i dig själv, gillar att ta snabba beslut och vet att service är mer än ett leende – det är känslan man lämnar gästen med
Vi erbjuder:
✨ Kollektivavtal
✨ Friskvårdsbidrag
✨ Ett varierande schema och en arbetsplats där skratt, gemenskap och stolthet över det vi gör är minst lika viktiga som menyerna
👉 Är det här du? Skicka ditt CV tilljobba@fiskybusiness.nu
Kom och bli en del av vårt fiskiga men seriösa äventyr. Det är lite mer än bara ett jobb – det är en plats att växa på. 🐟💫 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15
E-post: Jobba@fiskybusiness.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Fisky Dockan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fisky Business AB
(org.nr 556968-2601)
Dockgatan 1 (visa karta
)
211 12 MALMÖ Jobbnummer
10014489