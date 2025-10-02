Servis Stationen i Uppsala AB

Svenssons Krogar I Uppsala AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-10-02


Visa alla servitörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svenssons Krogar I Uppsala AB i Uppsala

Restaurangkoncernen Svenssons Krogar startade sin verksamhet 1991. Företaget är uppdelat i tre separata restaurangbolag: Aaltos, Stationen och Saluhallen.
Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet som servitris/servitör och vi ser gärna att du vill arbeta med oss under en längre period. Hos oss på Stationen är det viktigt med ett stort intresse för mat, dryck och personlig service!
Vi söker nu servispersonal till vår à la carte-restaurang Paris. Paris är ett franskt brasseri som serverar klassiska rätter i modern tappning.
Arbetstiderna är varierande men med betoning på kvällar och helger, vi söker personal som kan jobba 2-3 kvällar per vecka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@svenssonskrogar.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Paris".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenssons Krogar i Uppsala AB (org.nr 556478-0434), http://www.stationen.se
Sysslomansgatan 15 (visa karta)
753 14  UPPSALA

Jobbnummer
9538195

Prenumerera på jobb från Svenssons Krogar I Uppsala AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svenssons Krogar I Uppsala AB: