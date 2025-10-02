Servis Stationen i Uppsala AB
Svenssons Krogar I Uppsala AB / Servitörsjobb / Uppsala
2025-10-02
Restaurangkoncernen Svenssons Krogar startade sin verksamhet 1991. Företaget är uppdelat i tre separata restaurangbolag: Aaltos, Stationen och Saluhallen.
Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet som servitris/servitör och vi ser gärna att du vill arbeta med oss under en längre period. Hos oss på Stationen är det viktigt med ett stort intresse för mat, dryck och personlig service!
Vi söker nu servispersonal till vår à la carte-restaurang Paris. Paris är ett franskt brasseri som serverar klassiska rätter i modern tappning.
Arbetstiderna är varierande men med betoning på kvällar och helger, vi söker personal som kan jobba 2-3 kvällar per vecka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: jobb@svenssonskrogar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis Paris". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenssons Krogar i Uppsala AB
(org.nr 556478-0434), http://www.stationen.se
Sysslomansgatan 15 (visa karta
)
753 14 UPPSALA Jobbnummer
9538195