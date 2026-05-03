Servis / Restaurangbiträde Mangiare Ristorante, Partille

Selma Tamam AB / Servitörsjobb / Partille
2026-05-03


Visa alla servitörsjobb i Partille, Göteborg, Lerum, Mölndal, Härryda eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Selma Tamam AB i Partille

Publiceringsdatum
2026-05-03

Om företaget
Mangiare Ristorante är en italiensk à la carte-restaurang i Partille med fokus på kvalitet, service och en helhetsupplevelse för våra gäster. Vi arbetar i ett högt tempo, särskilt under kvällar och helger, och värdesätter samarbete och ansvarstagande i teamet.

Dina arbetsuppgifter
Som servis hos oss har du en central roll i restaurangen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att ta hand om gäster, ta beställningar samt servera mat och dryck på ett professionellt och serviceinriktat sätt.
I rollen ingår även att:
Duka och hålla ordning i matsalen
Säkerställa ett smidigt serviceflöde
Arbeta i kassa
Bidra till helheten i restaurangen genom att stötta kollegor vid behov

Arbetet innebär att du ibland även hjälper till i andra delar av verksamheten när tempot kräver det.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete inom restaurang, gärna à la carte
Har god servicekänsla och ett professionellt bemötande
Trivs i ett högt tempo och kan arbeta strukturerat
Är flexibel, ansvarstagande och samarbetar väl i team

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och inställning.

Anställningsform
Deltid / extra
Arbetstider: kvällar och helger
Start: enligt överenskommelse

Möjlighet till fler timmar finns för rätt person.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: LeonRawwash@Mangiarepartille.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Selma Tamam AB (org.nr 559084-1077), https://mangiarepartille.se/
Paradisvägen 2 (visa karta)
433 31  PARTILLE

Kontakt
Driftchef
Leon Rawwash Johansson
LeonRawwash@Mangiarepartille.se
076 116 57 17

Jobbnummer
9887585

Prenumerera på jobb från Selma Tamam AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Selma Tamam AB: