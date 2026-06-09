Servis Restaurang Severins

Hotellet vid Lilla Apelviken AB / Servitörsjobb / Varberg
2026-06-09


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Publiceringsdatum
2026-06-09

Om tjänsten
En sommar vid havet 2026? Ta plats i servisen på storsatsande Severins och var med på en av landets mest spännande nyöppningar. Med start våren 2026 förvandlas Severins till en grillrestaurang med fisk och skaldjur. Tre matsalar, tre öppna kök, bistro och stor solterrass. Vi erbjuder flera tjänster med fokus på värdskap och service.
Om dig
Du kan service och är förhoppningsvis väldigt intresserad av god vällagad mat och vin. Helst sprider du också det intresset till gäster genom din fina attityd och vänliga personlighet framme vid bordet.
Fakta
Omfattning: 80% (jobb varannan helg)
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotellet vid Lilla Apelviken AB (org.nr 559495-3670), https://varbergskusthotell.se/om-oss-varbergs-kusthotell/jobba-hos-oss/
Nils Kreugers Väg 5 (visa karta)
432 53  VARBERG

Jobbnummer
9956208

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