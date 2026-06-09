Servis Restaurang Severins

Om tjänsten En sommar vid havet 2026? Ta plats i servisen på storsatsande Severins och var med på en av landets mest spännande nyöppningar. Med start våren 2026 förvandlas Severins till en grillrestaurang med fisk och skaldjur. Tre matsalar, tre öppna kök, bistro och stor solterrass. Vi erbjuder flera tjänster med fokus på värdskap och service. Om dig Du kan service och är förhoppningsvis väldigt intresserad av god vällagad mat och vin. Helst sprider du också det intresset till gäster genom din fina attityd och vänliga personlighet framme vid bordet. Fakta Omfattning: 80% (jobb varannan helg) Start: Enligt överenskommelse Lön: Enligt överenskommelse