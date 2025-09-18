Servis och runners till Frimis i Visby
2025-09-18
Frimis är en populär sommarrestaurang men vi har event, bröllop, kalas och julbord resten av året.
Därför söker vi dig som vill jobba extra kvällar och helger. Lön enligt överenskommelse, arbetstiderna kan anpassas efter ålder.
Vi är anslutna till Visita och betalar alltid avtalsenliga löner och alla försäkringar som hör till.
Matmuren AB är ett driftsbolag som ligger i Visby och har arbetat med Mat & Nöjen sedan 1991. Vi driver tre restauranger, Bistro Borgen, Frimis Krog, Bistra Harens Medeltidskrog samt en stor catering- och eventavdelning.
Vår ledstjärna är nöjda gäster och alla anställda är en del av våra gästers upplevelse. Det kan vara både stressigt och fysiskt krävande men också roligt att arbeta i servicebranschen. Därför är det viktigt att man kan hålla humöret uppe både tillsammans med arbetskamrater och mot gäster.
Känner du att detta vore något för dig? Skicka oss ett mail och så kanske vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: louise@matmuren.se Arbetsgivare Matmuren AB
(org.nr 556401-4370), http://www.frimisvisby.se
Smedjegatan 17 (visa karta
)
621 45 VISBY Arbetsplats
Frimis Krog Jobbnummer
9515825