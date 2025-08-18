Servis och kök till Kajen

Blå Huset Hotell Umeå AB / Servitörsjobb / Umeå
2025-08-18


Blå Huset hotell Umeå AB driver idag sju verksamheter. Vi har skapat koncept och upplevelser som med sin höga kvalitet kan konkurrera med världens bästa hotell och restauranger. Vi erbjuder starka koncept med uppseendeväckande arkitektur och design.I vår familj finner du våra två hotell, Stora Hotellet och U&Me, vår konferensanläggning P5, vår restaurang Gotthards krog, hantverksbageriet Kulturbageriet, Kajen och den anrika herrgården Sävargården.
Tack vare våra satsningar har vi byggt starka varumärken med högt satta ambitioner, satsningar som under åren uppmärksammats och drivit intresse både för oss och Umeå. Så vill vi fortsätta framåt och då ska sägas att ingenting av det vi har gjort eller vill göra hade varit möjligt om vi inte bars upp av alla genuina, passionerade medarbetare som älskar att ge varje gäst, såväl Umeåbor som tillresta besökare, en personlig och minnesvärd upplevelse.
KAJEN söker nu peppiga, positiva och kreativa personer som vill jobba i kök och servering/bartender
Kajen är Umeås BÄSTA (och enda) Mackeria och vi lever för bröd med saker mellan. Här får du som person stort personligt ansvar och utlopp för din kreativitet.
Just nu söker vi extrapersonal upp till 75% och dig som har branscherfarenhet inom servering/bar och/eller kök.Avgörande kommer vara --> Din inställning och energi!
Vem är du?
Älskar värdskap


Är en positiv initiativtagare


Gillar att vara kreativ


Har ett intresse för mat och dryck i alla dess former


Vill du ha ett omväxlande och energifyllt jobb och är du bra med människor? Skicka in din ansökan nu så hör vi av oss till dig!
Välkommen med din ansökan före 30 september, vi intervjuar löpande så tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi hörs!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Blå Huset Hotell Umeå AB (org.nr 556548-9316), https://blahuset.nu/

Arbetsplats
Blå Huset

Kontakt
Emilia Grundström
emilia.grundstrom@kajenumea.se
073-5090056

Jobbnummer
9462776

