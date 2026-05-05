Servis med bartendervana till Zinnia - Götgatan 28
Gudfar AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-05-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gudfar AB i Stockholm
Zinnia är en liten asiatisk restaurang och cocktailbar på Götgatsbacken i Stockholm. Köket har kinesisk prägel med influenser från Sichuan - ramen, dumplings och bowls. I baren arbetar vi med klassiska cocktails, signaturdrinkar och sprit som baijiu.
Lokalen är liten och gästkontakten är nära. Många gäster återkommer - relationer och stämning är en stor del av upplevelsen hos oss.
Rollen
Du är i grunden en serviceperson som trivs i matsalen och med gästerna. Barvana är ett plus - du hoppar in bakom baren vid behov, känner dig bekväm med cocktails och hjälper till att hålla flödet uppe.
I praktiken innebär rollen att du:
• Tar hand om gäster, tar bordsbeställningar och serverar mat
• Står i baren och gör cocktails när det behövs
• Hjälper till med barprepp och håller ordning under service
• Tar emot leveranser och hjälper till med varubeställningar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av servering och trivs med gästkontakt
• Har arbetat i bar och känner till klassiska cocktails
• Är social, läsbar och skapar naturlig relation med gästerna
• Trivs i högt tempo och tar ansvar för helheten
• Funkar bra i ett litet team och hjälper till där det behövs
Vi anställer så fort vi hittar rätt person. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: work@zinniabar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bartender". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gudfar AB
(org.nr 556772-3639), https://www.zinniabar.com
Götgatan 28 (visa karta
)
118 46 STOCKHOLM Arbetsplats
Zinnia Jobbnummer
9892492