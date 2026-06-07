Servis Extra
Sokrates AB / Servitörsjobb / Mölndal Visa alla servitörsjobb i Mölndal
2026-06-07
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sokrates AB i Mölndal
, Göteborg
eller i hela Sverige
Jobba extra som servis?
Work extra as waiter / waitress?
En trevlig kvartertskrog söker ny medarbetare som vill jobba extra kvällar. Detta kan bli 2-4 dagar per vecka. Möjlighet till fler dagar.
Familjär och lugn miljö.www.sokratestaverna.sehttps://www.facebook.com/Sokrates-Taverna-140719065981419/?ref=bookmarks
Vi söker någon som gillar att hålla sig aktiv och ständigt ta hand om gäster och rutiner...
Man bör vara stresstålig och kunna ta initiativ för att lösa problem som ofta uppstår under arbetstid i denna bransch.
Man bör också vara utåtriktad, trevlig, pratglad och tillmötesgående.
Humor är ett stort plus!
Extra Waitress / waiter needed (swedish not necessary). If you do not have restaurant experience you need to have at least worked in a similar environment.
Please note that we can only employ applicants who already have a right to work in the EU. We can not arrange for work permit and we can not arrange or offer accommodation/apartment.
It is a big plus if you have experience as a waiter/waitress or in a similar environment.
If you do not have much experience but believe you can learn through our internal training then please do not hesitate to apply.
Erfarenhet av bordsservering och tallriksservering är inte ett måste men ett plus.
Yrkeserfarenhet inom restaurang, önskemål: 1+ års erfarenhet inom servering - OBS - Exklusive restaurangstudier.
Man måste kunna jobba kvällar och alla helger. Vi söker någon som vill jobba en längre period (1år +)
Jobbet innefattar extra vid behov, men stor sannolikhet för betydligt fler timmar och dagar längre fram under sommaren samt till hösten.
NOTERA att då vi endast har kvällsöppet så är passen relativt korta, cirka 4-8 timmar.
NOTERA ATT DENNA TJÄNST ÄR EN EXTRA TJÄNST TILL EN BÖRJAN.
Man bör vara stresstålig och kunna ta initiativ för att lösa problem som ofta uppstår under arbetstid i denna bransch.
Man bör också vara utåtriktad, trevlig, pratglad och tillmötesgående. Humor är ett stort plus!
Ett tillfälle för en person som är mogen och som önskar ta ansvar för allt möjligt kring servering och restaurangens utrymmen.
Uppskattar alla svar via email.
Har ni ej en CV så skriv om era erfarenheter och vilka ställen ni har jobbat på i ett mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
E-post: jobbsokrates@gmail.com Arbetsgivare Sokrates AB
(org.nr 556706-8118)
Krokslätts Parkgata 71 (visa karta
)
431 68 MÖLNDAL Arbetsplats
Sokrates AB Jobbnummer
9951257