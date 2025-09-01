Servis/Cafebiträde, Hamrestugan Åre/Duved

Wmm Gastronomi AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre
2025-09-01


Vi söker servis- och café personal till vår restaurang i Åre/Duved!
Är du serviceinriktad, glad och tycker om att arbeta i högt tempo? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-09-01

Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta i Hamrestugan under säsongen 2025/2026. Arbetsuppgifterna varierar mellan:
Servering av mat och dryck
Kassatjänst och gästmottagning
Förberedelse och enklare köksuppgifter
Hålla rent och trivsamt i matsal och café

Vi söker dig som
Är positiv, utåtriktad och gillar att ge god service
Har erfarenhet från restaurang/café (meriterande men inte ett krav)
Är flexibel och kan arbeta både dag-, kväll- och helgpass
Talar svenska eller engelska

Vi erbjuder
En härlig arbetsplats på fjället.
Hamrestugan ligger i mitten av hamrebacken i Duveds skidsytem.
Möjlighet till personalboende
Heltid/deltid efter överenskommelse
Ett roligt och sammansvetsat team

Ansök genom att skicka CV och kort personligt brev till info@hamrestugan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: info@hamrestugan.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
WMM Gastronomi AB (org.nr 559114-6211)
Lennart Brunnhages väg 25 (visa karta)
837 72  DUVED

Arbetsplats
Hamrestugan Burgers & Beer

Jobbnummer
9486268

