Servis/bar och cafébiträde - Villa Belparc AB - Servitörsjobb i Göteborg

Villa Belparc AB / Servitörsjobb / Göteborg2021-04-08Villa Belparc söker positiva engagerade medarbetare som älskar högt tryck och att ge gästen en över förväntan positiv upplevelse av Villa Belparc.I vår stab är alla i åldrar från 18 år till 67 år och alla brinner för att göra Villa belparc till en upplevelse man inte glömmer.Flexibel är viktigt speciellt i dessa tider, uppmärksam, kan göra flera saker samtidigt, har god framförhållning i sitt arbete så att man inte blir onödigt stressad.Kommer i tid till arbetet, gör sina arbetsuppgifter med bravur, gillar inte att stå still, älskar att hålla i ordning på sitt arbetsområde och i restaurangen bland gästerna.Det här är några av egenskaperna vi söker.Villa Belparc är framförallt känt för en av de största och finaste uteserveringar i Sverige.Här har vi en restaurangdel med bar på bryggan där man kan beställa via sin telefon med en QR kod eller via servisen som vanligt.Vi har flera försäljnings hus med bar, konditori, restaurang där man expedierar.Här behöver man vara kunnig med drinkar, vin & mat kunskap, rus utbildning, konditor kunskap och barista kunskap.Vi är ett stort gäng under sommaren som jobbar tillsammans vilket oftas blir väldigt trevligt.Vi har ett mycket kompeten kök och bageri som kräver att man kan behandla deras mat och bakelser rätt.Har man erfarenhet av servering är det ett plus även om man kan kaffemaskiner eller har en barista utbildning.Vi utbildar även internt för detta, det viktiga är att man gillar service, ordningsam och tycker Villa Belparc är intressant att få jobba i.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-08Villa Belparc ABA O Elliots Väg 1041311 Göteborg5679765