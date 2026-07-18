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Bockholmen Gruppen AB / Servitörsjobb / Solna Visa alla servitörsjobb i Solna
2026-07-18
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Bockholmen Hav & Restaurang är Bockholmengruppens första restaurang och har funnits sedan 2003.
Vi är en nutida svensk skärgårdskrog som lagar klassisk svensk och sydeuropeisk mat. Restaurangen har ca 290 platser fördelat på matsal, uteservering, chambre separé och bar.
Under sommaren öppnar vi även upp vår Kärleksbar och Orangeriet som ligger precis vid vattenbrynet.
Lön efter överenskommelse.
Som servitris/servitör hos oss kan vi garantera dig en fartfylld, utmanande och rolig arbetsplats. Du bör vara en framåt person som sätter gästen i första rum. Att bjuda på sig själv och vara problemlösare är givet för att klara av denna roll. Du ansvarar för att våra gäster blir bemötta på ett professionellt och välkomnade sätt. Du ska även vara rutinerad och ha stort intresse för att ge gästen det lilla extra!
Dina ansvarsområden,
Stationsansvar
Säker alkoholservering
Lära dig och kunna all mat och dryck sortimentet
Kassahantering och betalning
Öppning/stängning av restaurangen
Vi söker dig som,
Har 2 års erfarenhet av bordsservering
Är stresstålig
Är social, trevlig och utåtriktad
Flexibel och strukturerad
Är problemlösare
Initiativtagande
Kunna jobba bra i grupp och ensam
Är en teamplayer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bockholmen Gruppen AB
(org.nr 556638-0340), https://bockholmen.com/
Bockholmsvägen (visa karta
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170 07 SOLNA Arbetsplats
Bockholmen Hav & Restaurang Jobbnummer
10005947