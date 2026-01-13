Servis
Siggesta Gård AB / Servitörsjobb / Värmdö
2026-01-13
Siggesta Gård AB i Värmdö
Extra servis - varannan helg till Siggesta GårdVi söker nu extra servis som vill arbeta kontinuerligt varannan helg och bli en del av vårt härliga restaurangteam på Siggesta Gård.På Siggesta Gård är människor det viktigaste vi har. Idag är vi ett starkt och engagerat team som har roligt på jobbet och stöttar varandra i vardagen. Vissa av oss har arbetat här i över 16 år, andra pratar bara engelska, någon är tennistokig och en annan älskar blommor. Det som förenar oss är vår passion för människor, möten och att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.Siggesta Gård är mer än ett hotell, en konferens och en restaurang - det är en unik destination där gäster ska känna sig som hemma. Vi arbetar nära naturen och med hållbarhet i fokus, från råvaror och inköp till arbetsmiljö och gemenskap i teamet.Vi söker dig som:
-Är serviceinriktad och vill skapa upplevelser för våra besökare
-Engagerad och trivs med att arbeta i team
-Genuint intresserad av människor och uppskattar jobbar med olika segment av gäster
-Har eget driv och ett gott öga för detaljer
-Har ett genuint intresse för mat och dryck
-Har tidigare erfarenhet av restaurangarbete
-Behärskar svenska och engelska i tal (och gärna i skrift)Vi erbjuder: En arbetsplats i vacker skärgårdsmiljö
Varierande arbetsuppgifter - från à la carte till fest, bröllop och event
Kollektivavtal
Ett sammansvetsat team med fokus på gästglädje och hållbarhetTjänsten:Extraanställning med arbete varannan helg. Arbetstiderna varierar och inkludera kvällar. Tillträde och lön enligt överenskommelse. Vi följer kollektivavtal.Kontakt vid frågor:Madelene Lethman Persson
070-761 63 85 madelene.lethman@siggestagard.se
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag.Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig på Siggesta Gård! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Siggesta Gård AB
(org.nr 556245-4941), https://www.siggestagard.se/ Arbetsplats
Siggesta Gård Jobbnummer
9680104