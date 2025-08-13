Servis
Staff by Five Moments AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staff by Five Moments AB i Stockholm
, Upplands-Bro
, Södertälje
, Österåker
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett professionellt team och skapa oförglömliga upplevelser på exklusiva event och banketter?
Staff by Five Moments är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att leverera förstklassig personal till restauranger, event och banketter. Vi söker nu dig som har minst tre års dokumenterad erfarenhet från bankett och som trivs i en miljö där kvalitet och service alltid står i fokus.
Tjänsten är en vid-behovsanställning och passar dig som vill arbeta flexibelt vid sidan av annan sysselsättning. För att vara aktuell behöver du ha en huvudsaklig sysselsättning på minst 51 % - till exempel studier, annan anställning eller eget företag. Detta är ett krav utifrån tjänstens omfattning och våra riktlinjer.
Vi erbjuder ett varierande och roligt arbete där du får möjlighet att arbeta på några av Stockholms mest prestigefyllda event, tillsammans med kollegor som brinner för service i världsklass.
För att lyckas i rollen krävs:
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet inom servering
• Tidigare arbete på banketter
• Goda kunskaper i bordsservering och service
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
• Förmåga att arbeta strukturerat även under högt tempo
• Professionellt bemötande och öga för detaljer
Som Servis hos oss kommer du att:
• Duka upp inför middagar och event
• Servera mat och dryck på högsta nivå
• Ge förstklassig service vid varje tillfälle
Tjänsten är vid behov, vilket ger dig flexibilitet att arbeta på varierande uppdrag och evenemang.
Vi erbjuder:
• Flexibla arbetstider och möjlighet att delta i exklusiva och varierande evenemang
• En stödjande och inspirerande arbetsmiljö
• Möjlighet att utvecklas inom en växande organisation
• Ett passionerat team som sätter service och kvalitet i fokus
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års erfarenhet av servering
• Har arbetat med banketter tidigare
• Är professionell, stresstålig och älskar att leverera service i toppklass
• Har en huvudsaklig sysselsättning (studier eller annat arbete) på minst 51 %
Vill du ta din karriär till nästa nivå och vara med och skapa magiska upplevelser på några av de mest exklusiva evenemangen? Läs mer och ansök via vår hemsida: staffbyfivemoments.se.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Staff by Five Moments AB
(org.nr 559344-9753), http://staffbyfivemoments.se Arbetsplats
Staff By Five Moments Kontakt
Janine Berglund janine.berglund@fivemoments.se Jobbnummer
9457568