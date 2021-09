Servis - Bockholmen Gruppen AB - Servitörsjobb i Stockholm

Bockholmen Gruppen AB / Servitörsjobb / Stockholm2021-09-17Paraden Kvarterkrog & Bar söker servisNär vi tänker på en perfekt middag så ser vi ett bord belamrat med tallrikar och glas framför oss. Lite rödvin från huvudrätten, några glas med grappa, kaffekoppar. Efterrätter på väg in, huvudrätter på väg ut. Hög och stimmig stämning.2017 öppnade vi dörrarna för Paraden Kvarterskrog som är döpt efter kvarteret och biografen som huserade i dessa lokaler på 30-talet. I dag har filmen bytts ut mot mat och dryck, men andan om en plats för upplevelser och inspiration lever vidare. Här har vi skapat ännu en fantastisk kvarterskrog för både våra kvartersgäster likaväl för de gäster som kommer långväga med allt från frukost till middag med härlig miljö, sympatiska priser och bra service.Som servitris/servitör hos oss kan vi garantera dig en fartfylld, utmanande och rolig arbetsplats. Du bör vara en framåt person som sätter gästen i första rum. Att bjuda på sig själv och vara problemlösare är givet för att klara rollen. Du ansvarar för att våra gäster blir bemötta på ett professionellt och välkomnande sätt. Du ska även vara rutinerad och ha stort intresse för att ge gästen det lilla extra!Om digVi söker dig somhar minst 4 års erfarenhet av a la carteär stresståligär social, trevlig och utåtriktadär flexibel och struktureradär problemlösareär initiativtagandekan jobba bra i grupp och ensamär en teamplayer2021-09-17Dina ansvarsområdenstationsansvarsäker alkoholserveringlära dig och ha kunskap om vår mat- och dryckesutbudkassahantering och betalningöppning/stängning av restaurangenDu kommer få jobba i ett starkt och duktigt gäng där vi värdesätter trivsel allra högst.Har man inte roligt och trivs på jobbet gör man inte ett bra jobb, det är så vi tänker. Vi vill att vår personal ska växa och utvecklas med oss!Ansök via länken. Vi tar ej emot ansökningar via e-post.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-03-06Bockholmen Gruppen AB5977116