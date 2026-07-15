Servis 25%
Hotel Fratelli AB / Servitörsjobb / Karlstad Visa alla servitörsjobb i Karlstad
2026-07-15
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Hotel Fratelli vid Soltorget i Karlstad öppnade för gäster i april 2024. Gästen som besöker oss söker en upplevelse utöver det vanliga, en upplevelse med det lilla extra, där maten och drycken står i fokus och där värdskapet inte går att missa. Med vår passion för mat och vin vill vi guida våra gäster genom en resa av smaker och dofter. Våra ambitioner är högt ställda och vi vill att våra medarbetare ska leverera värdskap i världsklass varje dag och skapa en atmosfär som ska kännas som hemma för både gäster och personal.
Är du en positiv och utåtriktad person som älskar att arbeta i team och trivs i en miljö där du får möjlighet att skapa upplevelser för människor? Då kan du vara den person vi letar efter! Vi söker entusiastiska och engagerade individer till vårt dynamiska servisteam. Du kommer att ha en central roll i att skapa en välkomnande atmosfär för våra gäster genom din positiva attityd och professionella service. Vi ser gärna att du delar ditt intresse för vin med gästerna och är beredd att rekommendera passande drycker till maträtter. Även om du redan har grundläggande kunskaper inom området är det viktigare för oss att du har en stark vilja att lära och utvecklas.
För att trivas i rollen ser vi att du har erfarenhet inom restaurang eller hotell, bra kommunikationsfärdigheter och förmåga att skapa goda relationer med våra gäster. Arbetsplatsen präglas av dynamik med varierande arbetstider; kvällar och helger.
Vi söker dig som tex studerar på universitet och vill jobba deltid vid sidan av studier eller dig som redan har en annan deltidsanställning och vill kombinera med jobb ho oss. Vid vår högsäsong november-januari finns möjlighet att jobba 75%.
Vi ser fram emot din ansökan. För den här tjänsten kommer vi att rekrytera löpande, så tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag.
Start: September
Omfattning: 25%
Lön: Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotel Fratelli AB
(org.nr 559217-6100)
652 24 KARLSTAD (VÄRMLANDS) Arbetsplats
Hotel Fratelli Jobbnummer
10003669