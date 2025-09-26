Servis - Extra vid behov - Lundsbrunn Resort & Spa
Winn Hotel Group AB / Servitörsjobb / Götene Visa alla servitörsjobb i Götene
2025-09-26
, Lidköping
, Skara
, Skövde
, Mariestad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Winn Hotel Group AB i Götene
, Vara
, Haninge
, Göteborg
, Södertälje
eller i hela Sverige
I över 300 år har människor sökt sig till Lundsbrunn för återhämtning, välmående och upplevelser. Nu är det din tur att bli en del av denna tradition. På Lundsbrunn Spa & Resort skapar vi magiska ögonblick - från avkopplande spaupplevelser till förstklassig service och gastronomiska höjdpunkter. Här möts historisk charm och modern komfort, mitt i Västra Götalands böljande landskap. Vill du vara med och ge våra gäster en upplevelse utöver det vanliga? Då har du hittat rätt.
På jakt efter ett extra jobb inom restaurang? Som servis hos oss är du den som sätter stämningen i matsalen. Med din känsla för värdskap gör du skillnad i varje möte - från den första hälsningen till sista kaffet.
Varför hoppa in hos oss?
Här är du mer än bara en servis. Du är den som ser till att gästerna känner sig sedda, omhändertagna och lite extra bortskämda. Vi lovar dig en arbetsmiljö fylld av energi, samarbete och många skratt.
Vi tror att du är en person som...
Gillar mötet med människor och sprider värme omkring dig.
Har öga för detaljer och förstår att det lilla gör den stora skillnaden.
Är flexibel och trivs med varierande arbetstider - kvällar, helger och ibland vardagar.
Har en positiv inställning och kan hålla lugnet även när det är mycket att göra.
Extra plus om du:
Har erfarenhet av servering eller restaurangarbete.
Kan svenska och/eller engelska.
Så här ser dina arbetsuppgifter ut:
Servera mat och dryck med känsla och omtanke.
Ta hand om gästerna från ankomst till avsked.
Vara en del av ett team som brinner för att skapa minnesvärda upplevelser.
Vad får du av oss?
En inkluderande arbetsplats där vi stöttar varandra.
Schyssta villkor och kollektivavtal.
En chans att utvecklas i restaurangyrket.
Glädjen i att bli en del av Lundsbrunn-familjen.
Det praktiska
Omfattning: Extra vid behov
Arbetstid: Kvällar och helger, ibland vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Låter det som något för dig? Välkommen att bli en del av Winn-familjen här i Lundsbrunn - skicka in din ansökan redan idag!
Winn Hotel Group AB äger, driver och utvecklar hotell som väcker känslor. Läs mer om vår kultur, dina utvecklingsmöjligheter och om Winn Hotel Group här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Winn Hotel Group AB
(org.nr 556422-3096), http://www.winn.se/ Kontakt
Emelie Nielsen emelie.nielsen@lundsbrunn.se +46 511 255 11 Jobbnummer
9528148