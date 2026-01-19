ServicHandläggare / Helpdesk inom Kundservice Support

TSG Solutions Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-01-19


Vill du ge service i världsklass och vara en del av ett vinnande team?
Tycker du att det är spännande att arbeta i en föränderlig miljö med drivna kollegor? Drivs du av att hitta proffsiga lösningar med hög kvalitet? Då har vi rollen för dig!
Som servicekoordinator hos oss på TSG Solutions Sweden AB blir du en nyckelperson i vårt helpdeskcenter och kundservicesupport. Du får ett stimulerande arbete där vi satsar på din utveckling och ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper. Bakom dig har du ett stabilt företag som är världsledande inom branschen - tillsammans strävar vi efter att leverera service av högsta kvalitet och skapa toppnöjdhet hos våra kunder.
__________________________________________________________________________________
Om rollen
I rollen som servicekoordinator har du huvudansvar för att maximera kundnöjdhet och kostnadsoptimering genom:
Samtalshantering och arbetsorderadministration
Planering och koordinering av serviceärenden
Förbättringsarbete och uppföljning av SLA-mål

Du är kundens första kontakt vid felanmälan och ser till att uppdrag utförs i tid och på ett kostnadseffektivt sätt. Rollen innebär självständigt arbete med stort utrymme för egna initiativ och problemlösning.
Du ska även kunna arbeta kväll och helg en vecka per månad.
__________________________________________________________________________________
Vi erbjuder dig
Ett sammansvetsat team med drivna kollegor
Nära samarbete med ledningen
En företagskultur där du kan göra skillnad och utvecklas
En spännande bransch i förändring med framtida lösningar

__________________________________________________________________________________

Exempel på arbetsuppgifter
Organisera arbetsscheman för tekniker
Hantera inkommande mail, arbetsorder och samtal
Koordinera och följa upp ärenden
Säkerställa resursplanering och optimera kapacitet
Arbeta med förbättring av KPI:er
Administrativa uppgifter som exempelvis posthantering

__________________________________________________________________________________

Publiceringsdatum
2026-01-19

Profil
Gymnasial utbildning
Erfarenhet av kundservice (meriterande: 1-2 år som servicehandläggare)
God administrativ vana och datorvana
Flytande svenska och god engelska
Meriterande: erfarenhet av IFS Applications, MS Excel, användarsupport

Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad. Du trivs med högt tempo, parallella processer och är nyfiken samt initiativtagande.
__________________________________________________________________________________
Praktisk information
Placeringsort: Bromma alt. Skellefteå
Start: När rätt kandidat är funnen
Lön: Fast månadslön
Sista dag att ansöka är 8 februari 2026 (intervjuer sker löpande)

Ansökan: Skicka din ansökan till christina.findell@tsgnortheurope.com och ange referens Ansökan servicekoordinator.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Christina Findell, Customer Service Manager
E-postadress: christina.findell@tsgnortheurope.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
E-post: christina.findell@tsgnortheurope.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicekoordinator".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TSG Solutions Sweden AB (org.nr 559495-6491), https://www.tsg-solutions.com/
Köpsvängen 26 Vån 6 (visa karta)
168 67  BROMMA

Kontakt
Christina Findell
christina.findell@tsgnortheurope.com
070-4164398

Jobbnummer
9693007

