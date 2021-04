Servicevärd till Volvo Museum - Adecco Sweden AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Adecco Sweden AB

Adecco Sweden AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2021-04-08Besitter du en stark känsla för service och är på jakt efter en ny utmaning? Är du utåtriktad och tycker om att träffa nya människor? Trivs du i en roll där både arbetsuppgifter och arbetstempo varierar? Vill du bli en del av ett serviceteam som värderar positiv laganda och sätter kunder och besökare i fokus? Då kan denna tjänst vara något för dig!2021-04-08Som Servicevärd kommer du att vara ansiktet utåt för museets besökare och interna kollegor samt säkerställa en förstklassig service för samtliga. I ditt ansvarsområde ingår sedvanliga arbetsuppgifter inom reception, café & butik, konferens, lagerhantering med inventering samt intern back office-administration. Dina arbetsdagar kommer således innefatta många och varierande arbetsuppgifter där du sätter besökarna i fokus och hjälper till med det som behövs för dagen. Det kan vara alltifrån att ta emot besök och större grupper, duka fram fika till konferenser, boka taxiresor, göra skyltar till cafeét, göra varubeställningar och inventeringar samt se till att café, butik och reception ser välkomnande ut.Exempel på arbetsuppgifter:Besöksmottagande - kontaktperson under besökenFörsäljning & kassahanteringAnsvar för butik & café - förberedning av smörgåsar, beställning av varor, påfyllning, inventering, kontakt med leverantörer etc.Förberedning inför konferens och eventBoka guidade turer och koordinera guide med besökareSom Servicevärd kommer du ha bäst koll på vilka som befinner sig i museets lokaler, du kommer därmed även ha utrymningsansvar vid situationer där risker för fara uppstår.Obs! Detta är en deltidstjänst, omfattning enligt överenskommelse, med placering i Göteborg, Arendal. Arbetstiderna är förlagda måndag-söndag ca 10.00-17.00. Uppstart kommer ske i slutet av april och uppdraget löper främst på under högsäsong som sträcker sig till slutet av september, dock finns det möjlighet till förlängning även efter att högsäsongen är slut.Arbetstiderna kan komma att ändras framöver, vi ser därför att du är flexibel gällande arbetsdagar, arbetstider och kan ställa upp med kort varsel.Har du körkort och tillgång till egen bil är detta meriterande.Om digVi söker dig som har en gymnasialutbildning samt erfarenhet inom service eller försäljning. Du besitter minst grundläggande kunskaper i Officepaketet och har lätt för att lära dig nya datasystem. Har du sedan tidigare erfarenhet av kassasystemet Euroshopper är detta ett plus. Eftersom museet tar emot svenska så väl som internationella besökare är det även väsentligt att du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift. Behärskar du ytterligare språk är detta mycket meriterande.För att lyckas i denna roll ser vi att du är en positiv och prestigelös person som hellre hittar lösningar än problem. Du gör gärna det lilla extra för att ge en serviceupplevelse utöver den vanliga och är inte rädd för att ta egna initiativ och hugga i när det behövs. Vidare ser vi att du är en lagspelare som värderar tydlig kommunikation och ett gott samarbete. Du är van vid ett varierande arbetstempo och ser mer tempofyllda perioder som en rolig utmaning i arbetslivet.Viktigt för tjänsten är:Att du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skriftAtt du är serviceinriktad, prestigelös och initiativtagandeAtt du kan arbeta både vardagar och helgerVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Maria Thell via Adecco på maria.thell@adecco.se Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Varmt välkommen med din ansökan!SökordServicevärd, receptionist, besökarvärd, museum, reception, café, butik, service, euroshopper, front deskVaraktighet, arbetstidDeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Adecco Sweden AB5679915