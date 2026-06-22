Servicetekniker Zinkgruvan
Epiroc Rock Drills Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Askersund Visa alla maskinreparatörsjobb i Askersund
2026-06-22
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Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. Withcutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and constructionequipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:
Servicetekniker Zinkgruvan
Är du en person som gillar att jobba med händerna, fixa saker och få maskiner att rulla? Då kan vi ha jobbet för dig! Vi på Epiroc söker just nu en Servicetekniker till Zinkgruvan.
Följ med oss när vi accelererar transformationen!
Vad innebär jobbet?
Epiroc levererar maskiner och utrustning som håller gruvindustrin igång – effektivt, hållbart och säkert. Som servicetekniker hos oss arbetar du nära vår kund för att se till att deras maskiner alltid är i toppskick genom service, underhåll och reparationer. Du bidrar till att våra kunder kan hålla sin produktion rullande utan onödiga driftstopp och blir en viktig del i kedjan som får hela verksamheten att fungera.
Vi erbjuder introduktion och utbildning, där du lär känna våra maskiner och system och får stöd av kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Vem är du?
Vi tror att du gillar stora maskiner och har kanske redan jobbat som servicetekniker eller med tunga fordon. Har du koll på hydraulik, elektronik och mekanik? Kanon! Har du dessutom svetskunskaper? Ännu bättre! Det viktigaste är att du är en lagspelare som tar ansvar och löser problem med ett lugnt och flexibelt arbetssätt. B-körkort är ett krav, och du måste kunna hantera rapportering i digitala system.
Placering och arbetstid
Du kommer att utgå från vår verkstad i Zinkgruvan, där du arbetar 7/7-skift i gruvan.
Livet på Epiroc
När du kliver in hos oss på Epiroc, blir du en del av ett gäng med god stämning och högt i tak. Vi jobbar enligt våra värderingar: samarbete, engagemang och innovation, och vi är stolta över vår mångfald med över 113 nationaliteter globalt.
Vi är stolta över att erbjuda många bra förmåner, såsom friskvårdsbidrag, rikskortet, förskottssemester och årlig bonus. Du omfattas också av kollektivavtal, förstärkt föräldrapenning och möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Framför allt får du möjlighet att utvecklas och växa i ett företag som verkligen satsar på sina medarbetare!
Ansökan och kontakt
Låter det som något för dig? Ansök via vårt system, vi går igenom ansökningar löpande men startar igång med telefonintervjuer under V.33.
För frågor angående tjänsten vänligen kontakta:
Gustav Holmdahl, Regional Servicechef Zinkgruvan, gustav.holmdahl@epiroc.com
Tekla Brunetto, Rekryteringsspecialist, tekla.brunetto@external.epiroc.com
Vänligen observera att vi på grund av rådande regelverk inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post.
Vi har redan tagit ställning till annonseringskanaler och konsultleverantörer och undanber oss därför vänligt från att bli kontaktade i sådana frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "83907-44262668". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Epiroc Rock Drills Aktiebolag
(org.nr 556077-9018), https://www.epirocgroup.com
696 81 ZINKGRUVAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Epiroc Jobbnummer
9973265