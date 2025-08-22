Servicetekniker yttertak
DM TAK AB / Takmontörs- och golvläggarjobb / Huddinge
2025-08-22
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som servicetekniker hos oss: Kommer du i huvudsak att arbeta med akutservice och mindre jobb på taket. Många av våra kunder kan behöva snabb service på deras tak om det finns till exempel läckage, därför du måste kunna hitta och lösa problemet på taket snabbt och rätt. Våra kunder är vana vid professionella lösningar baserade på erfarenhet och kompetenser inom tak och du kommer därför att vara ett av våra viktiga ansikten utåt som levererar kompetens av allra högsta kvalitet.
Vi söker dig som:
Är en produktiv och erfaren arbetare inom tak branschen eller liknande.
Är service- och kvalitetsorienterad, samt noggrann.
Tycker om att arbeta i en verksamhet med högt tempo.
Gillar att arbeta med människor och ha god social kompetens.
Är flexibel och har en god samarbetsförmåga.
Talar svenska eller engelska.
Kan hantera administrativa uppgifter.
Ansökan:
Låter det här som en intressant utmaning för dig? I så fall skicka din ansökan idag! Vi kommer att göra intervjuer löpande så ansök snarast möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DM TAK AB
(org.nr 556724-6623), http://www.dmtak.se Kontakt
Besma Algaban besma@dmtak.se Jobbnummer
9471701