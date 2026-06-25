Servicetekniker/Verkstadsansvarig
Camro AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2026-06-25
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Verkstadsansvarig Servicetekniker till CamRo AB – Sundsvall
Vill du arbeta med marknadsledande parkmaskiner och moderna elfordon?
CamRo AB är generalagent i Sverige för flera ledande varumärken inom parkmaskiner, grönyteskötsel och elektriska arbetsfordon. Från vårt huvudkontor i Sundsvall driver vi försäljning, reservdelslager, butik och verkstad. Våra kunder finns över hela Norrland och vi samarbetar med återförsäljare över stora delar av Sverige.
Nu söker vi en erfaren och självgående verkstadsansvarig servicetekniker som vill vara med och utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som verkstadsansvarig hos CamRo får du en nyckelroll i företaget. Du ansvarar för den dagliga driften av verkstaden och arbetar praktiskt med service, reparationer och felsökning av våra maskiner och fordon. Hos oss finns även sverigelagret för reservdelar vilket underlättar en hel del vid service och reparationer på vår verkstad.
Eftersom vi är ett mindre företag söker vi dig som har erfarenhet och som trivs med att ta eget ansvar, planera ditt arbete och hitta lösningar för våra kunder. CamRo bygger på personal som samarbetar och har det bra på jobbet, genom detta så når vi även en mycket hög servicenivå till alla våra kunder. Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av parkmaskiner och arbetsfordon
Felsökning och reparation av mekaniska, elektriska och hydrauliska system
Diagnostik och problemlösning
Kundkontakt och teknisk rådgivning
Planering och prioritering av verkstadens arbeten
Hantering av garantier, reservdelar och dokumentation för verkstan
Support till återförsäljare och kunder vid tekniska frågor
Offert, order och fakturering
Arbeten sker både i verkstad och på fält
(mestadels inom Västernorrland & Jämtland, men i vissa fall längre bort)
Vi söker dig som
Har erfarenhet som servicetekniker, fordonstekniker eller motsvarande
Har god kunskap inom service, reparation och felsökning av fordon eller maskiner
Har erfarenhet av elsystem och elektrisk felsökning
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för en verkstad
Är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga
Behärskar svenska och engelska i tal och skriftKvalifikationer
B-körkort
Svenska och engelska i tal och skrift
Arbetat på verkstad med fordonsservice, arbetsmaskiner, entreprenadmaskiner eller parkmaskiner
Meriterande
BE-körkort
Erfarenhet av entreprenadmaskiner eller parkmaskiner
Erfarenhet av hydraulik
Erfarenhet av elfordon
Erfarenhet av reservdelshantering och kundkontakt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning. Du arbetar strukturerat, har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder samt bidrar till en god stämning på arbetsplatsen.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt företag
Stor frihet under ansvar
Moderna produkter och starka varumärken
Trevliga kollegor och korta beslutsvägar
Möjlighet att påverka och utveckla verkstadsverksamheten
Anställning med konkurrenskraftiga villkor
Hos CamRo får du arbeta i ett företag där besluten fattas snabbt och där din insats gör verklig skillnad. Vi söker inte bara en tekniker – vi söker en person som vill ta ansvar, utvecklas tillsammans med oss och vara en viktig del av företagets framtid. På CamRo så arbetar vi tillsammans och hjälper varandra för att i slutändan kunna erbjuda våra kunder den absolut bästa servicenivån.
Placering
Sundsvall Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till fredrik@camro.se
(Skriv Ansökan Verkstad i ämnesraden)
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Företag
CamRo AB
Organisationsnummer: 556636-6646
Bergsgatan 126
853 50 Sundsvall
Med vänlig hälsning
Fredrik Wiklander
CamRo AB www.camro.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: fredrik@camro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Verkstad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CamRo AB
(org.nr 556636-6646)
Bergsgatan 126 (visa karta
)
853 50 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9978166