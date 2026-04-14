Servicetekniker ventilation Sunne/Torsby
Caverion Sverige AB / VVS-jobb / Sunne Visa alla vvs-jobb i Sunne
2026-04-14
, Munkfors
, Kil
, Torsby
, Hagfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Caverion Sverige AB i Sunne
, Arvika
, Karlstad
, Grums
, Nacka
eller i hela Sverige
Har du ett stort teknikintresse och letar efter ett innovativ och hållbart företag att utvecklas inom? Tycker du om att arbeta i en bra arbetsmiljö och med trevliga arbetskamrater? Då kan vi ha jobbet för dig.
Caverion växer med våra uppdrag och nu har vi en spännande roll som servicetekniker med inriktning ventilation till vårt team i Sunne, och till viss del även Torsby. Vi går mot en spännande framtid och bygger ett team som består av en sammansvetsad grupp.
I Värmland Service blir du en del i en verksamhet som består av ca 100 medarbetare spridda på 9 orter, Vi jobbar brett med byggnadens samtliga installationer. Våra medarbetare har specialistkompetenser inom Ventilation, El, VS, kyla, styr- och regler med mera. Våra åtaganden består av allt från serviceprojekt till förvaltningsavtal.
Du får möjlighet att jobba medDin främsta arbetsuppgift är att säkerställa att kontraktsvillkor för förebyggande service och underhåll inom ventilation samt styr- och reglerteknik uppfylls. Arbetet omfattar även hantering av felanmälningar, inklusive felsökning. I rollen ingår dokumentation i form av protokoll, filterlistor samt återrapportering till kund. Du arbetar både självständigt och tillsammans med vårt kompetenta team.
Du kommer också arbeta med:
Planering av eget arbete
Daglig återrapportering (text, tid, material, UE samt inköp)
Identifierar möjlig merförsäljning och bidrar till genomförande av sådan
Förebyggande underhåll - rondering på UC, ventilationsaggregat mm.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans.
Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar Vi leder Vi levererar Vi bryr oss
Din bakgrund
VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning ventilation eller annan relevant utbildning
Flerårig erfarenhet av service och underhåll av ventilation
Kunna läsa tekniska ritningar
Goda kunskaper om luftmätning/justeringar av luftmängder
Meriterande med kunskaper inom el och styrsystem
B-körkort
Vi erbjuder
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Attraktiv förmånsportal
Ansökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga, kontakta ansvarig rekryterare Lisbeth Hulander tel. 073-081 74 04 eller mail lisbeth.m.hulander@caverion.com
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, exempelvis rekryterings/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.Urval sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
Strandvägen 25 (visa karta
)
686 30 SUNNE
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsspecialist
Lisbeth Hulander lisbeth.m.hulander@caverion.com +46730817404
9854221