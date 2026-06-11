Servicetekniker ventilation
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2026-06-11
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Vill du vara med i vårt lagbygge?
Söker du en roll där dina kunskaper kompletterar ett innovativt företag? Då kan tjänsten som servicetekniker hos Vetac vara det du söker. Vi erbjuder en möjlighet att arbeta i en utvecklande miljö med ansvar och personlig utveckling i centrum.
Vi söker dig som kan utföra servicearbeten, diagnostisera och felsöka samt hantera nyinstallationer och optimering. Har du erfarenhet av teknik inom HVAC för inomhusklimat ex. ventilation, styr/regler, kyla, aircondition och viljan att utvecklas? Då är du den engagerade servicetekniker vi letar efter.Publiceringsdatum2026-06-11Om tjänsten
Som servicetekniker ansvarar du för att utföra varje uppdrag enligt våra höga krav på kvalitet och säkerhet. Arbetet innebär både teknisk problemlösning och mycket kontakt med kunder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Service: Utföra servicearbeten på fastighetsinstallationer och system
Felsökning: Diagnostisering och felsökning av system och maskiner.
Reparation: Anpassning, justering och optimering av nya och befintliga system.
Underhåll: Regelbunden underhåll för att säkerställa att systemen fungerar effektivt och tillförlitligt.
Försäljning: Löpande dialog med kunder om hållbara tekniska lösningar.
Montage: Nyinstallationer, justeringar och optimering av ventilationssystem.
Om dig
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av HVAC ex. ventilation, styr/regler, kyla, air-condition
Erfarenhet av att arbeta självständigt
Lusten att lära och bidra till lagbygget
Erfarenhet av service och/eller försäljning
B-körkort
OVK-certifikat
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)
Om Vetac
Vetac erbjuder installation och service av installationer inom ventilations- och kylsystem. Med gedigen erfarenhet och kompetens skapar Vetac energieffektiva, driftsäkra och system som ger låga livscykelkostnader.
Vi är en del av Buildakoncernen, vilket ger oss en unik position att erbjuda tekniska lösningar som främjar en hållbar framtid. Vår strävan efter innovation och effektivitet i kombination med vår starka tro på hållbarhet gör oss till en trygg arbetsgivare för vår blivande servicetekniker.
Hos oss arbetar du i en miljö med goda administrativa stöd, du får möjlighet att vidareutbildas och vara en del av vår utvecklingsresa. Dessutom erbjuder vi förmånligt friskvårdsbidrag och pensionssparande.Så ansöker du
Låter detta intressant? I så fall ser vi fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt lag. Ansök genom att skicka CV och personligt brev till ansokan@vetac.se
. Märk din ansökan med "Servicetekniker - Vetac AB".
Tveka inte att kontakta Christian Utbult på christian.utbult@vetac.se
om du har några frågor eller om du vill ha mer information om tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@vetac.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Builda AB
(org.nr 556912-2939), https://vetac.se/
Metodvägen 12A (visa karta
)
435 33 MÖLNLYCKE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vetac AB Kontakt
VD
Christian Ubult christian.utbult@vetac.se 070-169 29 31 Jobbnummer
9958685