Servicetekniker Uppsala
2Complete AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2026-06-08
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Vill du utvecklas som tekniker och få möjligheten att komma till ett stort företag där du kan ta nästa steg i din karriär? Då har vi tjänsten för dig. Just nu söker vi servicetekniker inom industriportar till Uppsala. Du blir en del av ett team med bra sammanhållning och mycket kunskap.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse och vill utvecklas tillsammans med företaget. Troligtvis har du en teknisk gymnasieutbildning i bagaget och vill fortsätta växa inom teknik och mekanik. Har du tidigare erfarenhet av tekniskt arbete och/eller service i någon form är detta mycket meriterande. Kunskap inom el, mekanik, elektronik och svets kan också vara meriterande. Som person är du villig att lära dig nya saker, bra på att arbeta både självständigt och i team och du gillar tekniska utmaningar. Du är en naturlig problemlösare som är bra på att möta olika typer av människor och du drivs av personlig utveckling och att bygga goda relationer med dina kunder.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjligheten att komma in på ett stort företag som är världsledande i sin bransch. Du får utvecklingsmöjligheter, en flexibel vardag där ingen dag är den andra lik och du utgår hemifrån med servicebil. I rollen träffar du dagligen nya kunder och får kombinera service och teknik i praktiken.
Vi erbjuder dig bland annat:
• Marknadsmässig lön
• Utvecklingsmöjligheter
• Servicebil
• Närvarande ledare
Vad innebär rollen?
I rollen som servicetekniker arbetar du med förebyggande service och underhåll för att säkerställa produktens funktion och att alla säkerhetskrav uppfylls enligt företagets standard. Du utför service av kontrakterade produkter, byter förslitningsdelar, dokumenterar utförda arbeten och erbjuder kunderna förbättringsalternativ och moderniseringar. Arbetet sker ute hos företagets kunder och du arbetar i ett team av tekniker som ger dig stöd och hjälp på din resa som servicetekniker. Vi söker dig som bor i Uppsala med omnejd och vill arbeta heltid, måndag till fredag 7–16.
Om 2Complete
Trygghet och förtroende är målen i 2Completes rekryteringsprocess. Detta uppnås genom ett nära och personligt samarbete med de kunder som valt oss som sin rekryteringspartner. Vår passion för att få ut människor i arbete och att få in rätt person i rätt sammanhang i arbetslivet, driver oss framåt. 2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011. 2Complete Group är Gasellen vinnare 2022, utmärkelsen som tilldelas Sveriges snabbast växande företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334)
741 76 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assa Abloy Industrial Sverige AB Kontakt
Senior Recruiter
Emily Higgins emily.higgins@2complete.se +46733656832 Jobbnummer
9951488