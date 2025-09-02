Servicetekniker till Xylem Water Solutions i Malmö
2025-09-02
Är du tekniskt intresserad och nyfiken på att starta en karriär som servicetekniker hos Xylem Water Solutions i Malmö? Kika hit! Som servicetekniker kommer du att arbeta med att tillhandahålla Xylems kunder med lösningar inom komplexa pump- och vatteninstallationer. Låter detta som ett spännande nästa steg i karriären? Tveka inte på att söka redan idag då vi jobbar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Med en mångfaldig, global arbetsstyrka som verkar i mer än 150 länder världen över har Xylems varumärken marknadsledande positioner som vilar på ett stolt arv av över 100 år inom industrin. Xylems medarbetare representerar många olika talanger, erfarenheter och perspektiv som driver innovationer som spänner över hela vattencykeln, från mätningar och insamling via behandling och distribution fram till återgången till miljön.
Du erbjuds
• Interna utbildningar för att lära känna företaget och deras produkter
• En trevlig och schysst arbetsmiljö där du snabbt känner dig hemma
• Ett konsultuppdrag på ingående 6 månader med goda möjligheter till överrekrytering
Dina arbetsuppgifter
I arbetet som servicetekniker kommer du att arbeta med service och underhåll av Xylems installationer. Du utför felsökning, reparationer, installationer, montering och ombyggnader av deras olika produkter. Xylems produkter sträcker sig från pumpar och omrörare till turbiner och pumpstationer med tillhörande el- och styrutrustning. Du kommer att arbeta nära Xylems kunder, från kommuner och vatten- och reningsverk, till industriella partners. Du får friheten och ansvaret för att erbjuda optimal kundnöjdhet vilket du gör genom att säkerställa god kvalitet på ditt arbete samt värdesättande av relationen, dialogen och uppföljning mellan dig och kund.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet från servicebranschen
• Har ett intresse för teknik/ mekanik
• Har en vana av att arbeta problemlösande
• Har B-körkort
• Kan kommunicera obehindrat på svenska både i tal och skrift
• Förstår engelska främst i skrift
I rekryteringsprocessen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Som person är du:
• Strukturerad
• Självständig
• Samarbetsvillig
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid
• Arbetstid: 07.30-16
• Placering: Malmö
INFORMATION OM FÖRETAGET
Är du intresserad av att få en större inblick i Xylems vardag, klicka här! Varaktighet, arbetstid, etc.
