Servicetekniker till Wangeskog

Ps Partner AB / Lagerjobb / Trelleborg
2026-02-26


Vi söker en servicetekniker till vårt hyrcenter i Trelleborg. Arbetsuppgifterna är omväxlande så du kommer att sköta rengöring, funktionskontroll, service och reparationer vid retur av uthyrda maskiner. Du kan också komma att köra ut maskiner till och från våra kunder, hålla ordning på gården och stötta uthyrningen vid behov. Då vi är ett tight team hjälper vi varandra i våra olika arbetsuppgifter även utanför den direkta befattningen.
Vårt hyrcenter i Trelleborg ingår i region Syd som idag har flera hyrcenter i Skåne.
Du kommer samarbeta nära med dina kollegor både i Trelleborg och på övriga hyrcenter i regionen. Vi är ett gäng som gillar maskiner och att ge god service till våra kunder. Vi jobbar tight tillsammans och du kommer att bli en viktig del av teamet. Vi bryr oss om varandra och har nära till skratt. Wangeskog som arbetsgivare är mån om att bevara en familjär känsla på arbetsplatsen med ett nära samarbete till våra kunder, som gärna stannar till på en kopp kaffe och pratar en stund med oss.
Vi har flera fina förmåner för våra anställda så som ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring med mera. Vi gör dessutom flera event tillsammans både under och utanför arbetstid.
Om dig

Du är tekniskt intresserad och har tidigare erfarenhet av reparationsarbete som servicetekniker/mekaniker.

Erfarenhet från hyresbranschen är meriterande.

Du sätter laget före jaget och är van att ta eget ansvar och gillar att ta i där det behövs.

Du har mycket hög servicekänsla i alla lägen, tycker om att ge det lilla extra och ser problem som en trevlig utmaning.

Du är noggrann och strukturerad.

Körkort B är ett krav. Truckkort är meriterande men inget krav.

Allmänna IT-kunskaper.

Av säkerhetsskäl behöver du ha goda kunskaper i svenska.

Det viktigaste är kanske ändå din positiva inställning samt viljan att lära dig nya saker och utvecklas.

Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Ansökan och frågor
Intressant? Bra! Urvalet sker löpande, sista ansökan 8 mars 2026.
Svara på några frågor och lägg med ditt CV. Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7284065-1862113".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ps Partner AB (org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Fraktvägen 1 (visa karta)
231 62  TRELLEBORG

Arbetsplats
PS Partner

Jobbnummer
9764368

