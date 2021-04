Servicetekniker till W5 Solutions Production AB i Älmhult - Empleo Växjö AB - Maskinreparatörsjobb i Kristianstad

Prenumerera på nya jobb hos Empleo Växjö AB

Empleo Växjö AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad2021-04-06Till vår kund W5 Solutions Production AB i Älmhult söker vi en driven och teknikorienterade servicetekniker med fokus på el och elektronik!Vår kund erbjuder dig en omväxlande och intressant miljö där du själv får vara med och påverka din vardag. Rollen bygger på viss frihet under ansvar och ger dig som medarbetare möjlighet till kompetensutveckling i en stimulerande och trevlig arbetsmiljö. Läs gärna mer på www.w5solutions.se W5 Solutions Production AB befinner sig i en spännande tillväxtfas och stärker nu upp sitt redan kompetenta team med ytterligare en resvan servicetekniker. Företaget verkar inom innovation och högteknologi och erbjuder dig en spännande och mångsidig roll med ansvar för:Dagligt systemunderhåll inom mekanik, el och elektronikAtt serva och ansvara för programuppdateringar för befintliga PC-systemAtt serva allt från avancerade simulatorer till enklare motorserviceInstallationer på plats hos kundStödja brukarna av simulatorer och dess utrustningarTekniska analyserMerförsäljning av mer teknisk karaktärRapportering och dokumentationInternationella resor kan förekomma någon eller ett par gånger per år men mycket av ditt arbete sker ute på plats hos kunder runtom i Sverige och på plats i verkstaden i Älmhult. Tjänsten innebär ca. 50% resor och du arbetar normalt ute på vardagarna och är hemma på helgerna.2021-04-06Med fördel innehar du någon form av teknisk utbildning, gärna mot mekanik, el eller Data/IT. Utöver din utbildning har du minst något års praktisk erfarenhet som servicetekniker eller servicemontör. Du har grundläggande kunskaper inom mekanik, el- och elektronikkompetens.Önskvärt är om du kommer från servicesidan och varit ute på fältet och hanterat service och underhåll direkt hos kund. Att göra goda avtryck hos kund är något som ligger dig extra varmt om hjärtat.Du arbetar med en god struktur och har sinne för ordning och reda. Vidare är du tekniskt bevandrad och ställer dig positiv till förändringar. Du har en god social förmåga och trivs med såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Du har lätt för att ta till dig an ny teknik och lägger stor vikt vid kvalitet. Att du har god initiativförmåga och är kreativ, ser vi som en självklarhet.Tjänsten ställer krav på mycket goda svensk- och engelskkunskaper samt B-körkort.Uppdragen är direktrekryteringar till W5 Solutions Production AB.Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Du ansöker direkt på www.empleo.se Uppstart: Omgående eller enligt överenskommelse.Ort/Placering: Älmhult.Omfattning: Heltid, dagtid.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Ansökningstid: Snarast.Sista dag att ansöka är 2021-04-18Empleo Växjö AB5674571