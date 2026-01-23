Servicetekniker till W5 Solutions i Älmhult
2026-01-23
Har du ett tekniskt intresse utöver det vanliga, gillar att lösa problem och vara ute på fältet?
Då kan du vara den vi söker!
SERVICETEKNIKER TILL W5 SOLUTION I ÄLMHULT
Som servicetekniker hos oss kommer du att arbeta med service, felsökning och installation i en tekniskt avancerad miljö. Du kommer att vara ansiktet utåt mot våra kunder och förväntas kunna kommunicera tydligt och professionellt i alla lägen.
Resor är en naturlig del av tjänsten - ibland innebär det att du är på resande fot i några veckor i sträck, medan andra perioder kan vara lugnare och ge tid på hemmaplan.
Som Servicetekniker hos oss erbjuds du en tjänst som ger:
En varierande och utvecklande tjänst i en tekniskt spännande miljö
Möjlighet att arbeta med avancerad utrustning och teknik
Stor frihet under ansvar
Ett sammansvetsat team där vi hjälper varandra och delar kunskap
Hos oss får du en bra möjlighet till både professionell och personlig utveckling i en bransch som ligger helt rätt i tiden och där den trygga orderstocken växer kontinuerligt. Då ingen utbildning eller erfarenhet leder direkt till denna roll kommer alla nya tekniker att gå bredvid erfaren personal tills de bedöms kunna klara sig själva.
PERSONLIGA EGENSKAPER & KVALIFIKATIONER
Du som antar denna utmaning har med fördel någon form av teknisk utbildning, gärna mot mekanik, el eller Data/IT. Utöver din utbildning har du gärna något års praktisk erfarenhet som servicetekniker eller servicemontör. Önskvärt är om du kommer från servicesidan och varit ute på fältet och hanterat service och underhåll direkt hos kund. Att göra goda avtryck hos kund är något som ligger dig extra varmt om hjärtat. Tidigare erfarenhet från Försvarsmakten är meriterande.
Vi söker dig som:
Har förmåga att läsa och tolka ritningar och elscheman
Ett lösningsorienterat tänk och gärna ser möjligheter där andra ser hinder
Har bred teknisk kompetens
Gärna praktisk erfarenhet av Fordon, El, PLC, hydraulik och pneumatik
Har god datorvana
Ett serviceinriktat förhållningssätt och trygghet i kundmöten
En flexibel inställning till arbetsperioder och trivs med ett resande arbete
Du arbetar med en god struktur och har sinne för ordning och reda. Vidare är du tekniskt bevandrad och ställer dig positiv till förändringar. Du har en god social förmåga och trivs med såväl muntlig som skriftlig kommunikation. Du har lätt för att ta dig an ny teknik och lägger stor vikt vid kvalitet. Att du har god initiativförmåga och är kreativ, ser vi som en självklarhet.
Som person är du lugn och pålitlig. Du jobbar efter mentaliteten att "göra klart" är mer än en arbetsmetod, det är en självklar inställning. Tjänsten ställer krav på mycket goda svensk- och engelskkunskaper samt att du innehar B-körkort.
Missa inte möjligheten att bli en del av ett kompetent team och ett attraktivt och framåtriktat företag i Älmhult!
Välkommen med din ansökan redan i dag!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Servicetekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av W5 Solutions. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIGT
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Anikka Lindström på anikka.lindstrom@eterni.se
eller 070-935 40 66.
Plats: Älmhult
Start: Omgående
Arbetstider: Dagtid Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
