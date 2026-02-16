Servicetekniker till Votab
2026-02-16
Din framtida arbetsgivare
Votab grundades 1970 i Varberg. Idag är man 19 montörer och 6 tjänstemän.
Bolaget bedriver installation, service och underhåll av värme- och VVS-anläggningar. Kunderna består av både privatpersoner, kommuner, och privata företag.
Votab ser ett stort behov av deras tjänster på marknaden även framåt och ser därför en positiv framtid. Mer info kring bolaget hittar du på: https://votab.se/
Vad erbjuder rollen?
Som servicetekniker på Votab är sällan den ena dagen den andra lik. Du kommer tillsammans med dina kollegor att utföra felsökning, göra servicearbeten och installation av pelletspannor, värmepumpar, fjärrvärmeanläggningar, samt övriga värmeanläggningar.
Du kommer inledningsvis att arbeta i lag tillsammans med en erfaren kollega, men kommer därefter att jobba en hel del självständigt när du är mogen för det. Vid större jobb kommer ni självklart att arbeta i arbetslag.
Du utgår antingen hemifrån med din servicebil, alternativ från kontoret i Varberg, och utför majoriteten av dina jobb i Hallands kommun.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som servicetekniker, underhållstekniker, mekaniker, pannskötare, eller ett annat tekniskt arbete. Har du rätt driv och baskunskaper lär vi dig att bli en servicetekniker i vår bransch!
Som person har du ett gott självledarskap och är ansvarstagande. Eftersom du kommer ha kundkontakt när du utför dina arbeten besitter du en god social kompetens.
Du tycker om att ge god service och att lösa problem. Du gillar ordning och reda och ser alltid till att lämna arbetsplatsen snygg och städad efter dig.
Eftersom dina arbetsuppgifter sköts ute hos dina kunder innehar du självklart B-körkort. Du behöver inte vara behörig elektriker, men du behöver ha grundläggande el-kunskap med dig sedan tidigare.
Arbetstid: Dagtid, måndag - fredag.
Start: Enligt överenskommelse.
Är detta din perfekta match?
Som medarbetare på Votab får du:
• Stor frihet och ansvar i din roll
• En arbetsgivare med god företagskultur som bryr sig om sina anställda
• En flexibel vardag som aldrig blir tråkig
Låter detta som något för dig, ta då chansen och bli en del av oss på Votab!
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Maria Skärström på maria@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos kundföretaget.
