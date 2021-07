Servicetekniker till verksamhetsområde Umeå - Kriminalvården, Umeå - Elektronikjobb i Umeå

Kriminalvården, Umeå / Elektronikjobb / Umeå2021-07-04Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Vi söker nu en servicetekniker till verksamhetsområde Umeå som består av häktet Umeå, anstalten Umeå och anstalten Sörbyn.2021-07-04Serviceteknikern tjänstgör på samtliga enheter i verksamhetsområdet Umeå. Som servicetekniker i VO Umeå ansvarar du för verksamhetsanknuten system- och fastighetsdrift såsom hantering av låssystem och passagesystem, kriminalvårdens överordnade larmsystem, kontroll och felsökning i kriminalvårdens system kopplat till överfallslarm, Rakel/ radiokommunikation, kameror etc. Tjänsten innebär även en delaktighet i det systematiska brandskyddsarbetet på samtliga enheter.En del administrativa arbetsuppgifter ingår också som att genomföra beställningar, hantera fakturor etc,Vi söker dig som tar ansvar för din uppgift och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och arbetar bra med andra människor. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi söker dig som har:Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamenFlerårig arbetslivserfarenhet som säkerhetstekniker, eller likvärdig arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevantKörkort BFörmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenskaGoda IT kunskaperVi ser det som meriterande om du har:Erfarenhet och/eller utbildning av installation av säkerhetsteknik,installationstekniker, elektriker, brandlarmstekniker eller annat som arbetsgivaren bedömer likvärdigt.Erfarenhet av inre fastighetsskötsel samt projektledning i mindre skalaKunskap om drift och support av överordnade larmsystem med olika typer av undersystem för bevakning, brand, larm och styrningErfarenhet inom något eller några av följande områden: överordnade larmsystem, CCTV-system, bärbara överfallslarm, samtalsanläggningar, passerkontrollsystem, nyckelkontrollsystem, nyckelsystem, perimeterlarm, rakel/radiokommunikation, nätverk/server/lagringÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Kriminalvården, Umeå5845298