Servicetekniker till verksamhetsområde Grönt
Göteborgs kommun / Skogsjobb / Göteborg Visa alla skogsjobb i Göteborg
2026-03-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Beskrivning
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet.
Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklande förvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.Dina arbetsuppgifter
Verksamhetsområde Grönt arbetar med skötsel och underhåll av stadens parker, lekplatser, utegym, träd i gatumiljö, grönytor mm. Vi sköter också utemiljöer på skolor, särskilda boenden samt utemiljöer vid kulturfastigheter. Ett av våra arbetslag som utför underhålls- och reparationsarbeten av lekplatser.
Lekplatsgruppen, som arbetar med att utföra beställningar på olika reparations och underhållsarbeten som inkommer från den egna förvaltningen samt från andra förvaltningar och bolag i staden
Vi söker nu två säsongsanställda servicetekniker till lekplatsgruppen. Huvuduppdraget för gruppen och deras tjänster är att utföra, underhålla och reparera men även andra mindre anläggningsarbete såsom platt- och stensättning, snickeriarbeten och annat fixande som kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- gymnasieutbildning med inriktning bygg och anläggning/trädgård alternativt längre yrkeserfarenhet som bedöms som likvärdig.
- Några års arbetslivserfarenhet av underhålls- eller anläggningsarbeten.
- B-körkort
Andra egenskaper som vi ser som meriterande är:
- BE-körkort
- God känsla och kunskap om el-handverktyg och mindre maskiner
- Tekniskt kunnig i största allmänhet
- Kunna läsa och följa monteringsmanualer
- God materialkännedom för till exempel trädslag och metaller
- Tänka säkerhet och se risker
- Datorvana
- Tidigare erfarenheter från arbete med lekplatser
Vi ser att du är driven, flexibel och noggrann. Det är viktigt att vara samarbetsinriktad och kunna arbeta självständigt likväl som i grupp samt vara lösningsorienterad.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Hos oss får du arbeta i en förvaltning med fokus på utveckling, samarbete och mångfald. Vi erbjuder bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmåner - för att du ska kunna kombinera ett spännande jobb med ett hållbart privatliv.
Vi som arbetsgivare har skyldighet att säkerställa att man har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vid fysisk intervju behöver du därför visa pass eller nationellt ID-kort.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/
och https://www.snapchat.com/add/stadsmiljogbg Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1249". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Christian Olofsson christian.olofsson@stadsmiljo.goteborg.se 031-3655765 Jobbnummer
9795085