Servicetekniker till VBM
Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Skellefteå Visa alla maskinreparatörsjobb i Skellefteå
2026-06-22
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Vill du ha ett omväxlande arbete där teknik, problemlösning och kundkontakt står i fokus? Som servicetekniker hos VBM blir du en viktig del av vårt team. Rollen erbjuder stor variation, eget ansvar och möjlighet att bidra till både våra kunders verksamhet och företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Vi är ett företag beläget i Ursviken utanför Skellefteå som är en stolt del av XBM-gruppen. Vi verkar i närområdet av Skellefteå och har många kunder, både stora och små inom bas-, tillverknings-, livsmedel- och verkstadsindustrin. VBM har verkat i Skellefteå sedan 1996 och är specialiserade inom tre olika affärsområden: bandstransportssystem, processventilation och industridammsugare. Dessa tre områden är grundstenarna för vår expertis och våra framstående lösningar.Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker hos VBM arbetar du varierat hos våra kunder med service, installation och underhåll. Dina arbetsuppgifter inkluderar nymontage, service- och underhållsarbeten, FU-arbeten, viss svetsning samt mätning av damm- och spillnivåer. Huvudsakligen kommer du att arbeta med bandtransportörer, industridammsugare och processventilation.
Kundkontakten utgör en viktig del av rollen där hög kundnöjdhet är viktigt. Du är professionell och lösningsorienterad i ditt bemötande. Du är även delaktig i utvecklingen av arbetssätt och kundrelationer i nära samarbete med dina kollegor.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som gillar att arbeta praktiskt, lösa problem och leverera service med hög kvalitet. Vidare ser vi att du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss. Du behöver inte ha en formell utbildning inom området. Vi värdesätter rätt inställning, ett genuint intresse för teknik och viljan att lära dig nytt. Du trivs med att ta ansvar för ditt arbete och arbetar noggrant med fokus på kvalitet. Samtidigt är du en lagspelare som bidrar till ett gott samarbete.
Har du erfarenhet av praktiskt arbete, exempelvis inom mekanik eller liknande områden, är det ett plus.
För tjänsten krävs B-körkort. Utbildningar inom Heta arbeten och Mobila arbetsplattformar är meriterande och ses som en extra tillgång.
Information och kontakt
Tjänsten som servicetekniker är ett konsultuppdrag som sträcker sig i sex månader men med goda möjligheter till en fast anställning hos VBM.
För frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta konsultchef Anna Petterström på telefonnummer 0910-77 09 88 alternativt Wilma Nyman på telefonnummer 0910-77 09 84. Passar beskrivningen in på dig är du välkommen med din ansökan via länk på Wikans hemsida. Urval och intervjuer sker löpande men med sista ansökningsdag 17 juli 2026.
Då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
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931 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VBM Västerbottens Bandtransport & Miljöservice Kontakt
Wilma Nyman Wilma@wikan.se 0910-770984 Jobbnummer
9971975