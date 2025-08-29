Servicetekniker till vårt team i Skövde

Billingens Hushållsservice AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Skövde
2025-08-29


Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Skövde, Tibro, Tidaholm, Götene, Skara eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Billingens Hushållsservice AB i Skövde

Vi är ett företag med 9 medarbetare som arbetar med service och installation av vitvaror och tvättstugeutrustning. Vi hjälper våra kunder när deras vitvaror krånglar, då utför vi service hos privatpersoner eller fastighetsbolag så att produkterna fungerar och livet kan rulla på igen. Vi är ett sammansvetsat gäng som är stolta över det viktiga jobb vi gör. Vi söker nu en servicetekniker då vi har stor efterfrågan på våra tjänster och behöver utöka teamet.

Om rollen:
Som servicetekniker tillhör du vår servicestation i Skövde och utför felsökning, service och reparation av hushållsprodukter i hem och fastigheter i Skövde med omnejd.
Arbetet innebär kontakt med privatpersoner i deras hem så du ska tycka om kundkontakt.

Som servicetekniker bör du ha tidigare erfarenhet av liknande tjänst samt vara tekniskt skicklig och med vilja att fortsätta utvecklas.

El-utbildning motsvarande gymnasieskolans elprogram krävs för att tillgodogöra sig intern vidareutbildning. Tidigare erfarenhet av branschen samt innehav av el- och kylbehörighet är avgörande. Du behöver ha B-körkort då resor ingår i tjänsten.

Den vi söker är:
* Ansvarstagande, strukturerad och noggrann.
* Duktig på problemlösning och har lätt för att kommunicera med kunder.
* Service- och kundorienterad och tycker om att hjälpa till.
* Van att arbeta med dator.
* Och har tidigare erfarenhet som servicetekniker inom vitvarubranschen

Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension.
* Arbetstider är vardagar 7.30-16.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Utföra service, reparationer och installationer av hushållsprodukter från Electrolux och andra varumärken.

Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.

Välkommen med din ansökan!

Billingens Hushållsservice AB erbjuder tjänster inom service, reparation och installation av vitvaror och professionell tvättutrustning hos privatkunder och fastighetsägare i Skövde med omnejd. Vår servicestation ligger på Norra Aspelundsvägen 5 i Skövde där vi även har showroom, lager och verkstad.

Vi har en värdegrund som genomsyrar vårt arbete.
Våra värdeord är: Ledarskap, enkelhet och glädje.

Vi är en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror och andra hemprodukter med verksamhet runt om i landet.
Vi är auktoriserade servicepartner till Electrolux, Electrolux Professional, Cylinda, Mfl men arbetar även med andra märken.

Publiceringsdatum
2025-08-29

Kvalifikationer
Körkortskrav
• B (Personbil)

Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Billingens Hushållsservice AB (org.nr 556569-4022)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Billingens Hushållsservice

Kontakt
Dennis Ödéen
dennis.odeen@servly.se
070-9604745

Jobbnummer
9483772

Prenumerera på jobb från Billingens Hushållsservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Billingens Hushållsservice AB: