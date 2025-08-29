Servicetekniker till vårt team i Skövde
Billingens Hushållsservice AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Skövde Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Skövde
2025-08-29
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billingens Hushållsservice AB i Skövde
Vi är ett företag med 9 medarbetare som arbetar med service och installation av vitvaror och tvättstugeutrustning. Vi hjälper våra kunder när deras vitvaror krånglar, då utför vi service hos privatpersoner eller fastighetsbolag så att produkterna fungerar och livet kan rulla på igen. Vi är ett sammansvetsat gäng som är stolta över det viktiga jobb vi gör. Vi söker nu en servicetekniker då vi har stor efterfrågan på våra tjänster och behöver utöka teamet.
Om rollen:
Som servicetekniker tillhör du vår servicestation i Skövde och utför felsökning, service och reparation av hushållsprodukter i hem och fastigheter i Skövde med omnejd.
Arbetet innebär kontakt med privatpersoner i deras hem så du ska tycka om kundkontakt.
Som servicetekniker bör du ha tidigare erfarenhet av liknande tjänst samt vara tekniskt skicklig och med vilja att fortsätta utvecklas.
El-utbildning motsvarande gymnasieskolans elprogram krävs för att tillgodogöra sig intern vidareutbildning. Tidigare erfarenhet av branschen samt innehav av el- och kylbehörighet är avgörande. Du behöver ha B-körkort då resor ingår i tjänsten.
Den vi söker är:
* Ansvarstagande, strukturerad och noggrann.
* Duktig på problemlösning och har lätt för att kommunicera med kunder.
* Service- och kundorienterad och tycker om att hjälpa till.
* Van att arbeta med dator.
* Och har tidigare erfarenhet som servicetekniker inom vitvarubranschen
Om anställningen:
* Tjänsten är heltid och tillsvidareanställning efter provanställning.
* Kollektivavtal med tillhörande försäkringar och pension.
* Arbetstider är vardagar 7.30-16.
Beskrivning av arbetsuppgifter:
Utföra service, reparationer och installationer av hushållsprodukter från Electrolux och andra varumärken.
Tillsättning:
Inkomna ansökningar hanteras löpande.
Välkommen med din ansökan!
Billingens Hushållsservice AB erbjuder tjänster inom service, reparation och installation av vitvaror och professionell tvättutrustning hos privatkunder och fastighetsägare i Skövde med omnejd. Vår servicestation ligger på Norra Aspelundsvägen 5 i Skövde där vi även har showroom, lager och verkstad.
Vi har en värdegrund som genomsyrar vårt arbete.
Våra värdeord är: Ledarskap, enkelhet och glädje.
Vi är en del av Servly Group som är en märkesoberoende aktör inom installation och service av vitvaror och andra hemprodukter med verksamhet runt om i landet.
Vi är auktoriserade servicepartner till Electrolux, Electrolux Professional, Cylinda, Mfl men arbetar även med andra märken.Publiceringsdatum2025-08-29KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billingens Hushållsservice AB
(org.nr 556569-4022) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Billingens Hushållsservice Kontakt
Dennis Ödéen dennis.odeen@servly.se 070-9604745 Jobbnummer
9483772