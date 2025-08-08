Servicetekniker till vår kund i Västerås!
Vi söker dig som är en erfaren servicetekniker med gedigen bakgrund inom produktionsverksamhet.
Du arbetar strukturerat, är självgående och har en stark problemlösningsförmåga. Du trivs i en tekniskt avancerad och dynamisk miljö där du får ta ansvar och bidra med din expertis. Är du redo för nästa steg i karriären och vill vara med och säkerställa driftsäkerhet och hög kvalitet i vår produktion? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Som servicetekniker hos vår kund kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerheten och effektiviteten i produktionsanläggningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsutrustning, felsökning, reparationer samt teknisk support vid driftstörningar. Du kommer att arbeta nära både produktionsteam och teknisk ledning i en miljö där högt tempo, kvalitet och säkerhet står i fokus. Dina arbetsuppgifter
Utföra felsökning och reparation av maskiner och teknisk utrustning
Planera och genomföra förebyggande underhåll enligt underhållsschema
Delta i förbättrings- och effektiviseringsarbete inom produktion och teknik
Samarbeta med produktion, tekniker och externa leverantörer vid större reparationer och installationer
Dokumentera utfört arbete i underhållssystem
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhets- och kvalitetsrutiner
Om dig:
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser att du som senior servicetekniker har ett starkt engagemang för ditt arbete. Du är analytisk, lösningsorienterad och har ett strukturerat arbetssätt. I en tekniskt komplex och tidvis krävande miljö behåller du lugnet och fokuserar på att hitta effektiva lösningar.
Du har ett högt säkerhets- och kvalitetstänk, tar ansvar för dina uppgifter och har lätt för att samarbeta med både tekniska och operativa team. Som person är du prestigelös, hjälpsam och delar gärna med dig av din kunskap för att stärka teamets gemensamma utveckling.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av arbete som servicetekniker, gärna inom industriell eller tillverkande verksamhet (Meriterande elektronik verksamhet)
Goda kunskaper inom mekanik, el och automation
Vana av felsökning och reparation av produktionsutrustning
Erfarenhet av att arbeta med förebyggande underhåll och underhållssystem (t.ex. SAP, Maintenance, Maximo eller liknande)
Förmåga att läsa och tolka tekniska ritningar och manualer
God datorvana och teknisk dokumentationsförmåga
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetstid: Dagtid (måndag-fredag)
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt kollektivavtal
Start: Omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid Du blir anställd av oss på Nexify, med goda möjligheter till övergång till kund på sikt.
Vi erbjuder:
En heltidstjänst
Du får även ett förmånligt friskvårdsbidrag
En arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Möjlighet att arbeta för ett av de största företagen i branschen, där säkerhet och kvalitet är i fokus. Om företaget
Nexify är ett bemannings- och rekryteringsföretag med huvudkontor i Mälardalen. Vi har över ett decennium av erfarenhet inom bemanning och logistik, vilket har gett oss en stabil grund att stå på och en djup förståelse för branschens behov.
Vi strävar efter att leverera skräddarsydda och högkvalitativa lösningar för både kunder och kandidater. Vår flexibilitet och lokala förankring gör oss till en smidig och pålitlig samarbetspartner, särskilt inom logistik och produktion.
Med vårt omfattande nätverk och engagemang för att hitta rätt person för rätt uppdrag, kan vi snabbt matcha kundernas behov med de bästa kandidaterna. Vår långa erfarenhet och personliga engagemang säkerställer att vi alltid levererar lösningar som skapar långsiktiga och framgångsrika samarbetenSå ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag, då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.
Vi använder Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de kandidater vi överväger inte har en bakgrund som strider mot Nexifys värdegrund.
För oss är en trygg arbetsmiljö av största vikt, och vi har därför nolltolerans mot alkohol och droger. För att säkerställa att våra policys följs kan det komma att genomföras alkohol- och drogtester både innan och under anställningen. Välkommen till Nexify, där vi skapar framgång tillsammans! Ersättning
