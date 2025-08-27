Servicetekniker till vår kund i Staffanstorp
Dina arbetsuppgifter För kunds räkning söker vi nu en servicetekniker där dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av reparationer och underhåll av kundföretagets egna maskinpark samt ute hos företagets kunder och deras maskiner. Teknisk support och beställning av reservdelar till dina egna uppdrag ingår också i dina huvudsakliga arbetsuppgifter.
Utföra service och reparationer på plats hos kunder
Underhåll av företagets egen maskinpark
Förse kunder med teknisk support och rådgivning
Beställa reservdelar och följa upp leveranser
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet av att arbeta med reparation och underhåll av maskiner. Du bör ha en problemlösande attityd och trivas med att självständigt ta dig an utmaningar. Din förmåga att kommunicera tydligt och ge tekniskt stöd till kunder är avgörande för att lyckas i rollen.Kvalifikationer
Erfarenhet av service och reparation av teknisk utrustning
Har lämplig yrkesutbildning och/eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter såsom kunskap inom el, hydraulik samt mekanik
God förståelse för teknisk dokumentation
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana då en hel del felsökning sker via diagnostikprogram
Har B-körkort då servicebil används i tjänsten Om företaget
Företaget har sitt säte i Staffanstorp och arbetstiderna är förlagda på dagtid.
