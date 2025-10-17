Servicetekniker till vår kund i Gävle!
2025-10-17
Har du tidigare erfarenhet inom teknik, mekanik eller hydraulik? Trivs du med att arbeta praktiskt och är på jakt efter en långsiktig tjänst? Då kan det vara dig vi söker som servicetekniker. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Nu tar vi emot ansökningar från dig som har ett tekniskt intresse, gillar att arbeta serviceinriktat och har en positiv inställning! Under rekryteringsprocessen kommer du få mer information kring vilket företag det gäller. Tjänsten är på heltid och vardagar mellan 07-16 på plats hos vårt kundföretag i Gävle. Det kan även förekomma resor till Sandviken och därför är det viktigt att du har B-körkort.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med returhantering av produkter inom maskinuthyrning till byggbranschen. Det innebär bland annat att:
• Ta emot och registrera returer
• Rengöra och funktionskontrollera maskiner
• Utföra enklare reparationer och underhållsservice
• Arbeta både inne i verkstaden och ute på gården
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet inom liknande område
• Har ett tekniskt intresse och kunnande, t.ex. duktig på att skruva och meka eller har kännedom om hydraulik/motorer
• Har B-körkort då resor till Sandviken förekommer
• Pratar obehindrat på såväl svenska som engelska då båda språken behövs i arbetet
Det är meriterande om du har
• Truckkort eller kan prata polska/rumänska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Flexibel
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal Så ansöker du
