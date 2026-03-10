Servicetekniker till väletablerat företag i Luleå
Professionals Nord Luleå AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå
2026-03-10
Vill du utvecklas i en dynamisk och samarbetsinriktad miljö där varje dag erbjuder nya utmaningar? Söker du ett varierande och meriterande arbete med stora utvecklingsmöjligheter? Nu söker vi en servicetekniker till ett väletablerat företag i Luleå! Här blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans arbetar för att leverera hög kvalitet och service. Läs mer och skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Information om tjänsten
Vår kund är ett stabilt och välrenommerat företag som arbetar med teknisk utrustning och service till kunder inom flera olika branscher. Här präglas arbetsmiljön av samarbete, engagemang och ett starkt fokus på kvalitet. Företaget erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, konkurrenskraftiga villkor och en arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas.
I rollen som servicetekniker ingår du i ett team av tekniker och kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du utgår från verksamheten i Luleå och kortare dagsresor i närområdet kan förekomma.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos vår kund under 6 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd direkt hos företaget, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet samt att behovet kvarstår.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och vår kunds önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
Du erbjuds
Ett härligt team med stark laganda
Ett stabilt företag och en trygg arbetsgivare
En varierande vardag där ingen dag är den andra lik

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker kommer du att ha en varierad vardag där du varvar arbete i verkstadsmiljö med serviceuppdrag ute hos företagets kunder.
Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen innebära att:
Utföra service, felsökning och reparationer av teknisk utrustning
Säkerställa att utrustningen uppfyller företagets kvalitets- och säkerhetskrav
Planera och dokumentera arbetet i digitala system
Ha löpande kontakt med kollegor, arbetsledning och kunder
Arbetstiderna är förlagda dagtid 7-16 måndag till fredag.
Vi söker dig som
Vi tror att din personliga egenskaper är avgörande för hur du kommer trivas i denna roll. Du behöver inte ha arbetat som mekaniker eller servicetekniker tidigare - det viktigaste är att du är tekniskt intresserad och gillar att förstå hur saker fungerar.
Kanske har du ett stort intresse för teknik på fritiden och tycker om att skruva, fixa eller lösa praktiska problem.
I rollen kommer du arbeta med service och enklare reparationer av teknisk utrustning, exempelvis byta hjul, utföra kontroller och säkerställa att utrustningen fungerar som den ska. Därför tror vi att du är en person som trivs i en praktisk roll där du får arbeta med händerna och lösa problem i vardagen.
Eftersom du har mycket kontakt med både kollegor och kunder är det också viktigt att du är social och trivs med att samarbeta med andra.
Vi tror att du:
Har ett tekniskt intresse och gillar att arbeta praktiskt
Är nyfiken och lösningsorienterad när problem uppstår
Är social och trivs med att möta människor i ditt arbete
Är ansvarstagande och noggrann i det du gör
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och din vilja att lära dig rollen.
Krav för tjänsten
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Övrig viktig information
Innan anställning genomförs ett alkohol- och drogtest enligt vår policy för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Luleå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Alma Jonsson alma.jonsson@pn.se Jobbnummer
9789033