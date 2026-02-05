Servicetekniker till tunga fordon!
2026-02-05
Om tjänsten
Ikett söker nu tre servicetekniker till ett av våra kundföretag inom lantbruksmaskiner. Uppdraget är placerat i närheten av Linköping och erbjuder en omväxlande vardag där du arbetar både i verkstad och ute hos kund i närområdet.
Som servicetekniker kommer du, på uppdrag hos vår kund, att ansvara för service, felsökning och reparation av lantbruksmaskiner. Arbetet sker både i verkstadsmiljö och ute på fält hos lantbrukare, vilket ger en flexibel och självständig roll med stor variation. Du arbetar med högteknologiska maskiner och ställs inför varierade tekniska utmaningar i det dagliga arbetet.
Dokumentation och kundkontakt är en naturlig del av uppdraget, och du samarbetar tätt med kollegor för att säkerställa hög kvalitet och god service. Du blir en del av ett sammansvetsat team med nära samarbete och gemensamma mål.
Arbetstid: Dagtid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse.Om företaget
Hos vår kund blir du en del av ett härligt och sammansvetsat team med både tjejer och killar. Här finns goda möjligheter att utvecklas, bland annat genom utbildningar inom hydraulik och el där du får lära dig deras maskiner på djupet. Kundfokus är en självklar del av kulturen, relationerna är långsiktiga och många kunder återkommer år efter år. Här blir du en viktig del av ett företag som värdesätter både sina medarbetare och sina kunder.Profil
Ikett söker dig som har ett starkt intresse för teknik och maskiner, är ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. God samarbetsförmåga är avgörande, då du har många kontaktytor i rollen. Du har ett tydligt kundfokus och strävar efter att leverera service med rätt kvalitet och i rätt tid.
Du är nyfiken, vill utvecklas och tycker om att lära dig nya saker, samt ser möjligheter snarare än hinder i vardagen. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och ditt driv.
Vi ser gärna att du har:
• Fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av tunga fordon eller maskiner
• Erfarenhet från lantbruksbranschen
• Kunskaper inom hydraulik och el
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• B-körkort (krav)
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett har sedan 1986 hjälpt tusentals personer att hitta sitt drömjobb. Våra kunder finns främst inom industribranschen och vi arbetar med ett brett utbud av tjänster, både för kollektivanställda och tjänstemän.
Genom nära samarbete med vår kund och via vår rekryteringsprocess säkerställer vi att du är rätt person för jobbet. På vägen mot ditt nya jobb kommer du att ha personlig kontakt med en rekryterare från Ikett som guidar dig genom processen. Som en viktig del i rekryteringen får du besöka företaget och träffa dina nya kollegor.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Fast lön
