Servicetekniker till TitanX i Linköping
2026-04-21
Vill du jobba i ett engagerat team och samtidigt se den direkta effekten av din insats? Hos oss på TitanX blir du en viktig del i att hålla vår produktion i toppform - tillsammans med kollegor, spännande teknik och en stark vilja att hela tiden bli bättre. Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
TitanX Engine Cooling AB är en global partner till tillverkare av kommersiella fordon. Med stöd av våra ägare TataAutoComp Systems är vårt uppdrag att utveckla innovativa och konkurrenskraftiga lösningar för värmehantering för att påskynda arbetet med renare transporter. På TitanX litar vi på att varje teammedlem gör skillnad, bidrar med innovativa idéer och tillför värde till företaget. Våra beslutsvägar är korta, vi agerar snabbt och tar ägandeskap. Vi är ett globalt team och uppnår bättre resultat tillsammans.
Om tjänsten
Som Servicetekniker hos TitanX ansvarar du för förebyggande, förbättrande och avhjälpande underhåll av vår maskinpark. Det handlar om allt från mekaniska och hydrauliska pressar till robotceller och vakuumugnar - och du får möjlighet att arbeta brett med mekanik, el, hydraulik och automation.
Du kommer bland annat att:
Utföra underhåll enligt plan samt åtgärda akuta driftstörningar
Följa upp, planera och bereda underhållsåtgärder
Delta i förbättringsarbete och utveckling av maskinutrustning
Ha ansvar för en del av våra produktionslinjer
Ha beredskap enligt schema
Arbetet är förlagt på dagtid inledningsvis, men det är meriterande om du har möjlighet att arbeta 2-skift.
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet som servicetekniker eller från liknande teknisk roll inom produktionsindustrin. Du har minst grundläggande förståelse för elscheman. Du är van vid teknisk problemlösning och logisk felsökning. I ditt arbete är du strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Du är troligen en person som gillar teknik även på fritiden, med ett intresse för att inte bara laga saker när de redan gått sönder, utan istället se till att hålla saker i bra skick.
Vad vi erbjuder
Vi beskriver vårt arbetsklimat som internationellt, stärkande, mångkulturellt, snabbt och dynamiskt. Hos oss är du med och skapar premiumprodukter i världsklass i ett globalt företag. TitanX är en arbetsplats där du får växa och kan göra skillnad!
Urval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Titanx Engine Cooling AB
(org.nr 556080-1937), https://titanx.com/
Roxtorpsgatan 13 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING
9866688