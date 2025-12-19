Servicetekniker till teknisk och självständig roll

Eterni Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Kristianstad
2025-12-19


Vill du vara en del av ett snabbt framväxande bolag i en unik bransch? Är du en service- och teknikintresserad person som är duktig på att lösa problem?

Arbetsuppgifter
I din roll som servicetekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att arbeta med service, underhåll och installation av automatiserad teknisk utrustning hos kund. Rollen som servicetekniker innebär att du arbetar både praktiskt och tekniskt med felsökning, reparationer och förebyggande underhåll.
Vidare kommer du i rollen som servicetekniker att:

Utföra service, reparation och underhåll av tekniska system och maskiner

Arbeta med automatiserad utrustning och tekniska installationer

Ha nära dialog med kunder och bidra med tekniska lösningar

Planera ditt arbete tillsammans med teamet och arbeta självständigt

Ingå i beredskapstjänstgöring enligt rullande schema

PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse, är nyfiken och trivs med problemlösning. Du är ansvarstagande, strukturerad och har lätt för att skapa förtroende i kundrelationer. Du trivs i en roll där du får arbeta självständigt samtidigt som du är en lagspelare.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Stort intresse för teknik och problemlösning

Goda kunskaper i svenska samt förståelse för engelska

God fysik

B-körkort

Meriterande:

Grundläggande elkunskaper

Erfarenhet som servicetekniker eller installationstekniker

Erfarenhet från jordbruk, lantbruk eller teknisk fältmiljö

God datorvana

OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Servicetekniker är ett konsultuppdrag på heltid som initialt är på 6 månader. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund. Efter 6 månader har vår kund för avsikt att erbjuda dig en tillsvidareanställning.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Persson på sara.persson@eterni.se.
Plats: Skåne/Halland

Start: Enligt överenskommelse

Arbetstider: Dagtid, resor förkommer i tjänsten

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
291 00  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Eterni Sweden

Kontakt
Sara Persson
sara.persson@eterni.se

Jobbnummer
9658025

