Servicetekniker till Teijo AB i Karlstad
2026-01-16
Industritvättar under namnet Teijo har tillverkats i Finland sedan 1967. Under denna tid har över 16 000 standard- och specialmaskiner levererats till kunder över hela världen. Huvudmarknaderna finns i Norden och Europa, där produktmärket Teijo har ett mycket gott anseende tack vare sin funktionssäkerhet, hållbarhet och innovativa konstruktion.
Vill du ha ett omväxlande jobb där du får använda din tekniska kompetens, träffa kunder och ta ansvar för dina egna uppdrag? Vi på Teijo AB söker nu en servicetekniker som vill vara en viktig del av vårt team och bidra till att våra kunder får bästa möjliga service.
Om rollen
Som servicetekniker hos oss har du en central roll i att säkerställa att våra maskiner fungerar som de ska ute hos våra kunder runt om i Sverige. Du blir ansiktet utåt för Teijo och en viktig partner för kunderna i deras vardag.
Arbetet är varierat och innefattar både planerade servicebesök, utbildningar och teknisk support.
• Service och underhåll: Du ansvarar för att våra maskiner servas, kontrolleras och utvecklas hos kunderna så att de får en driftsäker och långsiktig lösning.
• Planera ditt eget arbete: Du lägger upp dina dagar själv och ansvarar för att arbetet blir gjort på ett strukturerat och effektivt sätt.
• Teknisk support: Du stöttar kunderna med felsökning, tekniska frågor och rådgivning - både på plats och över telefon.
• Utbildning: Du håller genomgångar och uppstarter för kunder när de får nya maskiner eller behöver lära sig mer om hur våra produkter ska användas.
Vi tror att du är
• Teknisk i grunden, antingen genom utbildning eller erfarenhet från servicearbete, underhåll, installation eller liknande.
• Självgående och van vid att skapa struktur i ditt eget arbete.
• Bekväm i kontakten med kunder och trivs med att vara den som löser problem och får saker att fungera.
• Kommunikativ, hjälpsam och prestigelös.
• Intresserad av teknik och motiverad av att utvecklas och lära dig nytt.
Vi erbjuder
• En självständig roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka hur du lägger upp ditt arbete.
• Ett varierat arbete med allt från kundkontakt till praktiskt servicearbete.
• Goda utvecklingsmöjligheter och löpande utbildning i våra produkter.
• Ett engagerat och stöttande team som hjälper varandra.
Tjänsten kommer att tillsättas så snart vi hittat rätt person och är på 100%.
Du utgår ifrån vårt kontor i Karlstad.
Vid frågor om tjänsten kontakta:
Sofia Graflund, sofia.graflund@qtym.se
, 070-423 34 23.
